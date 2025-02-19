Gazze'de Saldırılarda 6 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda 6 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte Gazze'de 6 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştı; can kaybı 48,297'ye çıktı.

19.02.2025 16:19
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İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından ateşkesin sağlandığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si enkaz altından çıkarılan 6 Filistinlinin daha naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 2'si enkaz altından çıkarılan, biri daha önceki saldırılarda ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybeden ve 3'ü son saldırılarda ölen olmak üzere 6 Filistinlinin naaşının getirildiği aktarıldı. Hastanelere 11 de yaralı ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve cenazesi hastanelere ulaştırılan Filistinlilerin sayısının 48 bin 297'ye, yaralı sayısının da 111 bin 733'e çıktığı belirtildi.

Enkaz altında ve yol kenarlarında hala çok sayıda cenazenin bulunduğu, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 14 binden fazla Filistinlinin enkaz altında kaybolduğunu söylemişti.

Maruf, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu." demişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılarda 6 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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