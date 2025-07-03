Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi

03.07.2025 01:46
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İsrail ordusu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 116 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi.

Görgü tanıkları ile sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmişlerin kaldığı bir çadırın hedef alındığı saldırıda 6 kişilik bir aile yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle çevredeki çadırlarda da yangın çıktı.

Gazze Vadisi'nin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde insani yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze'deki hastanelere 19 Filistinlinin cenazesi getirildi. Böylece son bir günde ölenlerin sayısı, 27'si insani yardım bekleyenler olmak üzere 116'ya çıktı.

Daha önceki saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Saldırılarda Ölü Sayısı 116'ya Yükseldi - Son Dakika

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