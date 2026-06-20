Gazze\'de Sınavlar Çevrim İçi Yapılıyor

Eğitim altyapısının İsrail saldırıları nedeniyle ağır zarar gördüğü Gazze Şeridi'nde lise bitirme sınavları üçüncü kez çevrim içi olarak başlarken, öğrenciler Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Şeria'daki akranlarıyla aynı anda sınava giriyor.

Resmi verilere göre, Gazze'de 37 bin 698 öğrencinin katıldığı sınavlarda öğrenciler, internet erişiminin bulunduğu mekanlar ve çeşitli kamusal alanlarda sınavlara giriyor.

Sınavlar, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez işgal altındaki Batı Şeria ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Gazze Eğitim Bakanlığı Sınavlar Genel Müdür Yardımcısı Cemal Yusuf, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle okul binalarının kullanılamamasından dolayı sınavların "e-School" uygulaması üzerinden elektronik sistemle gerçekleştirildiğini söyledi.

Yusuf, eğitim ortamının büyük ölçüde çökmesine ve Gazze'deki okul binalarının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olmasına rağmen sınavların Gazze, Batı Şeria ve yurt dışındaki öğrenciler için eş zamanlı düzenlenmesini sağladıklarını ifade etti.

Müdür Yardımcısı Yusuf, Gazze'deki sınavların internet bağlantısı ile jeneratör ve güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarıyla donatılan eğitim alanları ve çadırlarda yapıldığını, bu imkanların sivil toplum kuruluşları ve destek veren kurumların katkılarıyla sağlandığını kaydetti.

Bakanlık verilerine göre, bu yıl Filistin dışında 46 farklı ülkede bulunan Gazze kökenli 1941 öğrenci de lise sınavlarına katılıyor.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencilerini hatırlatan Yusuf, Bakanlık kayıtlarında yer alan ve sınava girecek yaklaşık 1800 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl Batı Şeria, Gazze Şeridi ve yurt dışında toplam 91 bin 138 öğrencinin lise sınavlarına katıldığı bildirildi.

Gazze'de okulların yüzde 97'den fazlası hasar gördü veya yıkıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kasım 2025 tarihli raporuna göre, Gazze'deki okulların yüzde 97'sinden fazlası hasar gördü veya tamamen yıkıldı.

Uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından oluşan Eğitim Grubu'nun, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) işbirliğiyle yaptığı değerlendirmede ise okul binalarının yüzde 91,8'inin yeniden kullanılabilir hale gelebilmesi için tamamen yeniden inşa edilmesi veya kapsamlı şekilde onarılması gerektiği belirtildi.

Gazze'de ayakta kalan çok sayıdaki okulun yerinden edilen Filistinliler için barınma merkezine dönüştürülmesi nedeniyle eğitim faaliyetleri dururken, Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı verileri yaklaşık 300 devlet okulunun tamamen yıkıldığını veya hizmet dışı kaldığını ortaya koyuyor.

İsrail hapishanelerindeki 65 lise öğrencisi sınavlara katılamadı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail cezaevlerinde bulunan 65 lise öğrencisinin, farklı eğitim kademelerinden yüzlerce tutuklu öğrenci gibi sınavlara katılamadığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana işkence, kötü muamele ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığı, ailelerinden uzak bırakıldıkları ve eğitim hakkı başta olmak üzere temel haklarından yoksun bırakıldıkları ifade edildi.

İsrail makamlarının, saldırıların ardından öğrencileri hedef alan gözaltı ve tutuklama kampanyalarını artırdığı vurgulanan açıklamada, bu durumun tutukluların koşullarında yaşanan köklü değişimlerin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, çocuk tutuklular dahil olmak üzere Filistinli mahkumların yıllar süren mücadele sonucunda elde ettiği kazanımların hedef alındığı, bunların başında ise eğitim hakkının geldiği vurgulandı.

Saldırıların başlamasının ardından cezaevi sisteminin tutukluların tüm haklarını ortadan kaldırdığı kaydedilen açıklamada, hapishanelerin sürekli işkence ve kötü muamelenin uygulandığı mekanlara dönüştüğüne işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşları ile Birleşmiş Milletlerin insan hakları, çocuk hakları ve eğitim hakkı alanında faaliyet gösteren kurumlarına çağrıda bulunularak, tutuklu Filistinli öğrencilerin maruz kaldığı ihlallere karşı harekete geçmeleri istendi.

Cemiyetin açıklamasında ayrıca, İsrail'in öğrencileri hedef alan uygulamalarının durdurulması, tutuklu çocuklar ile öğrencilerin korunması ve uluslararası hukuk ile çocuk haklarına ilişkin sözleşmelere aykırı uygulamaların sona erdirilmesi için uluslararası baskının artırılması çağrısı yapıldı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, Filistinli kaynaklara göre ateşkes sonrasında düzenlenen saldırılarda 1012 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 208 kişi yaralandı.