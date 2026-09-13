Gazze'de sivil savunma ekipleri enkazdan 17 yeni ceset çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de sivil savunma ekipleri enkazdan 17 yeni ceset çıkardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılmış evlerin enkazından 17 yeni ceset çıkardı.

Gazze Şeridi'nde sivil savunma ekipleri, İsrail saldırılarında yıkılmış evlerin enkazından 17 yeni ceset çıkardı.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Şehit Cenazelerinin Kurtarılması" projesi olarak başlatılan çalışma ikinci aşamasında devam ediyor.

Gazze kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yürütülen projenin ikinci aşamasında İsrail saldırısı sonucu Zeytun ve Yermuk mahallelerinde Hacci ve Nedim ailelerine ait evlerin enkazından kayıp 16 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Nusayrat Kampı'nda El-Verr Ailesi'nin evinin enkazından da kayıp bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucu kayıp 17 Filistinlinin daha naaşına yıkılan evlerin enkazında ulaşıldı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, gerekli ekipmanların kente girişine izin verilmemesi sebebiyle enkazlardan cenazelerin çıkarılması işlemleri oldukça zor şartlarda ve ağır işliyor.

Arama çalışmaları devam ediyor

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı "Şehitlerin Cenazelerini Kurtarma" projesinin ikinci aşamasında Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimi ile Gazze kentindeki 147 yıkılmış binanın enkazında çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 800 saatlik çalışmayı kapsayan bu aşamada, enkaz altında bulunduğu tahmin edilen 1072 kişinin cenazesine ulaşılması hedefleniyor.

Projenin Kasım 2025'in sonunda başlayan ilk aşamasında ise 54 ev ve binanın enkazında 500 saat çalışma yürütülmüş, kayıp olduğu değerlendirilen 559 kişiden 333'ünün cenaze ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Gazze'deki hükümet kurumları ve Filistinli gruplara göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail'in gerekli ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye girişine izin vermesi öngörülmüş ancak İsrail bu yükümlülüğünü yerine getirmemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için gereken maliyetin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Gazze Şeridi, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de sivil savunma ekipleri enkazdan 17 yeni ceset çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü Bolu'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: 5 saatte zor söndürüldü
Özgür Özel’in sert sözlerine Vali Davut Gül’den yanıt Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı 3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 21 yaralı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu Çok sayıda mekana baskın yapıldı İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 01:11:27. #.0.3#
SON DAKİKA: Gazze'de sivil savunma ekipleri enkazdan 17 yeni ceset çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement