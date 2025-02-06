Gazze'de Soğuk ve Şiddetli Rüzgar Mağdurları Zor Gece Geçirdi - Son Dakika
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Gazze'de Soğuk ve Şiddetli Rüzgar Mağdurları Zor Gece Geçirdi

Hamas, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin soğuk hava ve rüzgar nedeniyle zor durumda olduğunu bildirdi.

06.02.2025 15:46
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Hamas, Gazze Şeridi'nde çadır ve barınma merkezlerinde kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ve soğuk hava dalgası nedeniyle "zor ve korkunç" bir gece geçirdiklerini bildirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu tarafından yapılan açıklamada, " İsrail'in Gazze Şeridi'ne karavan ve barınma yardımlarının girişini engellemesi yüzünden çadır ve barınma merkezlerinde kalan yerinden edilmiş insanların, şiddetli rüzgar ve soğuk hava sebebiyle zor ve korkunç bir gece yaşadığı" ifade edildi.

Gazze'deki soğuk hava şartlarına dikkati çeken Kanu, ateşkes kapsamındaki insani protokolü uygulaması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın Gazze'ye insani yardımların girişine olanak sağlayan insani protokolün uygulanmasına öncelik verdiğini belirterek sözcü, İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerini uygulaması için arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın bu konuyu takip ettiğini belirtti.

Dün Gazze'de hakim olan şiddetli yağmur ve rüzgarlar, İsrail saldırılarıyla evlerini kaybeden ve yerinden edilen Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdı.

Gazze Belediyesinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 16 aydır sürdürdüğü saldırılarında altyapıyı hedef alması sebebiyle Filistinlilerin kaldığı çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığı belirtildi.

Gazze'deki hükümet, bölgede acil olarak karavan ve çadır ihtiyacı bulunduğunu belirtirken, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasıtlı olarak geciktirdiği ifade ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Soğuk ve Şiddetli Rüzgar Mağdurları Zor Gece Geçirdi - Son Dakika

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