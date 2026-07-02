Gazze'de Temel Hizmetler Çökme Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, sanayi tipi yağlar, işletme malzemeleri ve yedek parçaların bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle temel belediye hizmetlerinin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "yakın bir zamanda insani, sağlık ve çevre felaketi yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü saldırılarının 1000. güne girecek olması dolayısıyla Han Yunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Belediyeler Birliği tarafından yapılan açıklamayı okudu.

Belediyeler Birliğinin açıklamasında, sanayi tipi yağ krizinin üç aydan uzun süredir devam ettiği, bunun belediyelere ait çok sayıda aracın hizmet dışı kalmasına, su kuyularının devre dışı kalmasına ve kanalizasyon pompalarının sık sık durmasına neden olduğu belirtildi.

Bu durumun halka sunulan temel hizmetleri doğrudan etkilediği kaydedilen açıklamada, sanayi tipi yağlar, yedek parçalar, ekipman ve bakım malzemelerinin girişinin engellenmesinin elektrik jeneratörleri, su kuyuları, kanalizasyon tesisleri ve belediye araçlarının da çalışamaz hale gelmesine yol açabileceği ifade edildi.

Açıklamada, yakıtın sınırlı miktarda temin edilmesi halinde dahi gerekli işletme malzemeleri olmadan belediyelerin hizmet kapasitesinin büyük ölçüde duracağı, bunun da Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinlinin insani, sağlık ve çevre koşullarını daha da ağırlaştıracağı vurgulandı.

İsrail saldırılarında Gazze'deki yerleşim alanlarının yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığı, mahalleler ve kamu tesislerinde 70 milyon tondan fazla moloz biriktiği ifade edilen açıklamada ayrıca, 4 milyon metreden fazla yol ağının, yaklaşık 1 milyon metre uzunluğundaki su şebekesinin ve benzer uzunluktaki kanalizasyon hatlarının tahrip edildiği, yaklaşık 725 su kuyusunun zarar gördüğü, 500'e yakın belediye aracı ve iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 300 belediye çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Tüm zorluklara rağmen belediyelerin onlarca su kuyusu ve pompa istasyonunu çalıştırarak günlük yaklaşık 140 bin metreküp suyu içme ve evsel kullanım amacıyla dağıtmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, zorunlu çözüm olarak her gün yaklaşık 60 bin metreküp atık suyun denize deşarj edildiği aktarıldı.

Su ve kanalizasyon sistemlerinin tamamen durmasının ciddi bir su krizine yol açacağı uyarısında bulunulan açıklamada, atık suların yerleşim alanları ile yerinden edilenlerin barındığı kamplara taşmasının ciddi sağlık ve çevre riskleri doğuracağı ifade edildi.

Açıklamada, belediyelerin sınırlı imkanlara rağmen her gün 3 binden fazla metreküp çöp topladığı belirtilerek, sanayi tipi yağlar, motorin ve yedek parçaların girişinin engellenmesinin sürmesi halinde bu hizmetlerin de durabileceği ve bunun hastalık ile salgın riskini artırabileceği kaydedildi.

Belediyeler Birliğinin açıklamasında, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve insani yardım kuruluşlarına sanayi tipi yağlar, işletme malzemeleri ve yedek parçaların Gazze'ye acilen ulaştırılması, su, kanalizasyon ve temizlik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca sınır kapılarının derhal ve kalıcı olarak açılması, insani yardım ile teknik ekipman girişinin kolaylaştırılması talep edilerek, altyapının tahrip edilmesi ve işletme malzemelerinin girişinin engellenmesinden İsrail sorumlu tutuldu.

Birliğin açıklamasında, temel hizmetlerde yaşanan çöküşün giderilebilmesi için su ve kanalizasyon şebekeleri ile belediye altyapısının acil ve sürdürülebilir şekilde yeniden rehabilite edilmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki belediyeler, Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırıları nedeniyle altyapının ağır hasar görmesi, yakıt ve işletme malzemesi yetersizliği sebebiyle su, kanalizasyon ve temizlik hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtiyor.

Yerel yetkililer, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen temel malzemelerin girişine yönelik kısıtlamaların sürmesi nedeniyle asgari hizmet seviyesinin dahi yeniden sağlanamadığını ifade ediyor.