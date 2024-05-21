Gazze'de tıbbi felaket: Hastalar tedavi olamadığı için hayatını kaybediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de tıbbi felaket: Hastalar tedavi olamadığı için hayatını kaybediyor

Gazze\'de tıbbi felaket: Hastalar tedavi olamadığı için hayatını kaybediyor

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib, hastaların tedavi olamadığı için hayatını kaybettiği ve sağlık şartlarının kritik olduğu Gazze'de "tıbbi felaket" yaşandığını söyledi.

21.05.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Koordinatör Yardımcısı Muhammed Ebu Mugaysib, hastaların tedavi olamadığı için hayatını kaybettiği ve sağlık şartlarının kritik olduğu Gazze'de "tıbbi felaket" yaşandığını söyledi.

Mugaysib, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden, AA muhabirine çevrim içi değerlendirmelerde bulundu.

Refah'ın 1,5 milyondan fazla Filistinliye ev sahipliği yaptığı ve Gazze Şeridi'nin en kalabalık bölgesinden biri olduğunu hatırlatan Mugaysib, 6 Mayıs'ta İsrail ordusunun kara saldırılarının başlamasıyla buradaki insanların paniklediğini ve böyle bir tehdit karşısında Refah'ın batısı ile Gazze Şeridi'nin ortalarına hareket etmeye başladığını belirtti.

Mugaysib, 6 Mayıs'ta Refah'ta üç hastanenin olduğunu, bunlardan ikisinin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına ve diğerinin ise MSF'ye ait olduğunu belirterek saldırılar sonrası MSF olarak risk altında kalmamak için hastaneyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını, buradaki ekipleri de Han Yunus bölgesine sevk ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının ise faaliyetlerini Han Yunus'taki Nasır Hastanesine taşımak zorunda kaldığını vurgulayan Mugaysib, Refah'ta sadece iki sahra hastanesinin kaldığını ifade etti.

Mugaysib, "Bu hastaneler orada bulunan eksiklikleri ve insanların ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. Sahra hastanelerine değil, normal hastanelere ihtiyacımız var. Sahra hastaneleri acil durumlarda çalışabilir ancak insanların büyük ihtiyaçlarını karşılayamaz." dedi.

"Gazze'nin kuzeyinde artık hastane yok"

Gazze Şeridi'nde çok sayıda yıkılmış hastanenin olduğunu kaydeden Mugaysib, "Sağlık sistemin savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ün ilk haftalarında zaten çökmüş ve zarar görmüştü. Çünkü İsrail doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık kliniklerini veya hastaneleri hedef alıyordu. Sağlık Bakanlığı, bu savaşta 400'den fazla sağlık çalışanının öldürüldüğünü bildirdi. Şu anda Gazze'de Nasır Hastanesi ve Aksa Şehitleri Hastanesi kısmi olarak faaliyet gösteriyor. Gazze'nin kuzeyinde artık hastane yok." ifadelerini kullandı.

Mugaysib, İsrail'in Han Yunus kentinde düzenlediği, birkaç ay süren operasyonun ardından şehrin büyük oranda yıkıldığını, burada bulunan ve kısmi hizmet veren Nasır Hastanesinde bulunan toplu mezarlardaki cansız bedenlere, MSF çalışanlarının şahit olduğunu kaydetti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin yeniden kısmen hizmet vermeye başladığını söyleyen Mugaysib, MSF olarak cerrahi ve travma bölümlerinde hizmet verdiklerini ve sahip oldukları 22 yatak kapasitesinin tamamıyla dolduğunu belirtti.

"Gazze'de 10 binden fazla hasta farklı ülkelerde tedavi için yurt dışına çıkmayı bekliyor"

Mugaysib, "Maalesef 6 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye hiçbir tıbbi yardım ulaşmadı. Bu nedenle birçok tıbbi üründe eksiklik yaşıyoruz. Refah Sınır Kapısı yakında açılmazsa büyük bir kırılma yaşanacak ve bunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğümüz tıbbi faaliyetler üzerinde büyük bir etkisi olacak. Bu, sadece MSF için değil, tüm aktörler için geçerli." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına dair bir haber alamadıklarının altını çizen Mugaysib, Gazze'ye giriş yapmayı ve buradan ayrılmayı planlayan personelin hareket edemediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Özel tedaviye ihtiyaç duyan ve Refah'ı geçerek Türkiye, Katar, Kahire ve Paris'e gitmesi gereken çok sayıda Filistinli hasta var. Son 10 gündür hiçbir hasta sınırı geçmedi. 6 Mayıs'tan önce bile sınır geçerek başka ülkelerde tedavi için bekleyen hastaların listesi çok genişti. 10 binden fazla hasta farklı ülkelerde tedavi görmek için yurt dışına çıkmayı bekliyor. Savaşın başlangıcından bu yana durum her geçen gün daha kötüye gidiyor. Gazze'de sağlık sistemi çökecek demiyoruz, zaten savaşın ilk haftalarında zaten çökmüştü. Gazze'de eğer bu durum bu şekilde sürerse, yüzlerce yıllık katastrofik bir tıbbi felaket olacaktır. "

Gazze'de son birkaç ayda çok sayıda bulaşıcı hastalığın görüldüğünü belirten Mugaysib, yaz döneminde bunların daha da artmasının öngörüldüğünü aktardı.

Mugaysib, Gazze'de çok sayıda bulaşıcı olmayan hastalığın da olduğunu söyleyerek "Kalp hastaları tedavi olamadığı için ölüyor. Kanser hastanesi olmadığı için kanser hastaları ölüyor. Gazze'deki durum tıbbi açıdan gerçekten kritik ve felaket boyutunda. Gazze'nin kuzeyinde bazı insanlar açlık nedeniyle öldü. Gıda eksikliğinden çocuklar öldü. Eğer savaş durmazsa durum daha kötüye gidecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de tıbbi felaket: Hastalar tedavi olamadığı için hayatını kaybediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:30:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'de tıbbi felaket: Hastalar tedavi olamadığı için hayatını kaybediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement