Gazze'de Tip 2 Çocuk Felci Virüsü Tespit Edildi - Son Dakika
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Gazze'de Tip 2 Çocuk Felci Virüsü Tespit Edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerinde tip 2 çocuk felci virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Bölgede henüz felç vakası görülmemesine rağmen DSÖ ve UNICEF, virüsün yayılmasını durdurmak ve müdahale yöntemlerini belirlemek için risk değerlendirmesi yapıyor. Ghebreyesus, Gazze'deki olumsuz etkenlerin aşıyla önlenebilir hastalık riskini artırdığını ve etkili bir müdahale için ateşkesin şart olduğunu vurguladı.

20.07.2024 12:51
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Han Yunus ile Deyr el-Belah kentinde alınan numunelerde yapılan incelemeler sonucu 6 örnekte tip iki çocuk felci virüsü saptandığını kaydetti.

Bölgede henüz felç vakasına rastlanmadığını belirtilen Ghebreyesus, DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortaklarının, virüsün yayılmasını durdurmak ve gerekli müdahale yöntemlerini belirlemek için risk değerlendirmesi yaptığını aktardı.

Ghebreyesus, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi, nüfusun sürekli yerinden edilmesi, tıbbi malzeme sıkıntısı, su kalitesinin düşük olması gibi birçok olumsuz etkenin, çocuk felci de dahil olmak üzere aşıyla önlenebilir hastalık riskini artırdığını vurguladı.

Bu olumsuz etkenlerin çocuk felci gibi hastalıkların yayılması için uygun ortam yarattığına işaret eden Ghebreyesus, "(Hastalıklarla) etkili bir müdahale için ateşkes şart." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Tip 2 Çocuk Felci Virüsü Tespit Edildi - Son Dakika

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