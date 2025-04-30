Gazze'de Uzuv Kayıpları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Uzuv Kayıpları Artıyor

Gazze\'de Uzuv Kayıpları Artıyor

İsrail saldırılarında Gazze'de 4,700 uzuv kaybı yaşandı, gelişmiş protezlere ulaşım zorlaşıyor.

30.04.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor.

Birleşmiş Milletlere göre, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip Gazze'de, İsrail ordusunun ağır bombardımanın yanı sıra sınır kapılarını da kapalı tutması bölgedeki tıbbi ekipman sıkıntısını had safhaya taşıyor.

Buna bağlı olarak bölgede protez üretim merkezleri için gereken tıbbi ekipman ve araçların çok kısıtlı olduğu, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin gelişmiş protezlerden mahrum kaldığı belirtiliyor.

"Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yıkıcı saldırıları, şu ana kadar 52 binden fazla can alırken ampute sayısında da önemli bir artışa neden oldu.

Gazze Belediyesi Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nin Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Hüsnü Mahna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki tüm kentlerde yaklaşık 4 bin 700 uzuv kaybı kaydedildi." dedi.

Uzuv kayıplarının bu denli fazla olmasında İsrail güçlerince patlayıcıların yaygın şekilde kullanımı ve sivillerin doğrudan hedef alınmasının büyük rol oynadığına dikkati çeken Mahna, "Merkezimizde İsrail saldırılarının başından bu yana yaklaşık 600 ampute hasta kabul edildi. Bu kişiler uzmanlar ve teknik ekipler tarafından düzenli şekilde takip ediliyor." diye konuştu.

Yeni ampütasyon vakalarının yüzde 48'i kadın, yüzde 20'si çocuk

Merkezde 7 Ekim'den beri yaklaşık 100 yaralıya protez uzuv takıldığını, ayrıca birçok kişiye tekerlekli sandalye ulaştırıldığını aktaran Mahna, ancak protez talebinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Mahna, özellikle yeni ampütasyon vakalarının yüzde 48'inin kadın, yüzde 20'sinin çocuk olduğunu, saldırıların devam etmesi durumunda vaka sayılarında "felaket" düzeyinde artış yaşanacağını söyledi.

Protez uzuv üretimi için gereken ham madde ve ekipmanda sıkıntı yaşanıyor

Merkezin protez uzuv üretimi için gereken ham maddede büyük sıkıntı yaşadığını, ayrıca tıbbi cihaz, ekipman ve mevcut ekipmanlar için yedek parçaya olan ihtiyacın da büyük olduğunu vurgulayan Mahna, bu durumun yaralılara etkin hizmet verilmesini engellediğini ifade etti.

Mahna, merkezdeki personelin aşırı baskı altında ve sınırlı kaynaklarla çalıştığını dile getirdi.

Artan hasta sayısının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadıklarına dikkati çeken Mahna, bu önemli artışa ayak uydurabilmek için personel sayısının en az iki katına çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Mahna, merkezde şu anda 320 vakanın fizik tedavi gördüğünü, bu kişilerin rehabilitasyon, protez uzuv takılması ve periyodik bakım takiplerinin yapıldığını aktardı.

"Bacağımı göz göre göre kaybettim"

Gazze'de İsrail bombardımanı nedeniyle uzuv kaybı yaşayan binlerce Filistinli arasında Gazze Belediyesinde görevli Raid Ebu Kes ile oğlu Mahmud da yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Ebu Kes, su kuyusu işletmesinde görev yaparken İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında bacağını kaybettiğini belirtti.

Ebu Kes, "Halkın kullanması için su bentleri açıyordum. Halka hizmet etmemin beni koruyacağını düşünüyordum fakat İsrail güvenli bir alan bırakmadı; bizi savunmasız şekilde hedef aldı. Bacağımı göz göre göre kaybettim. Bunu takip eden saldırıda bir oğlum hayatını kaybetti diğer oğlum Mahmud ise hayatını sonsuza dek değiştirecek bir yaralanma geçirdi." dedi.

Hayatlarını onurlu şekilde sürdürebilmelerini sağlayacak gelişmiş protez hayali kuruyorlar

Çocuklarından bir tek Mahmud'un hayatta kaldığını, eşinin ise aileye bakabilmek için ağır bir yükü omuzlandığını dile getiren Ebu Kes, hayatlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlayacak gelişmiş protez hayali kurduklarını söyledi.

Ebu Kes, son birkaç ay içinde oğlu Mahmud ile birlikte El-Ehli Baptist Hastanesi'nde zorlu tıbbi koşullar ve ciddi kaynak sıkıntısı altında çok sayıda ameliyat geçirdiklerini, şimdi de Gazze kentindeki Protez Uzuv Merkezi aracılığıyla protez uzvun takıldığını ancak ekipman ve teknik personel eksikliği nedeniyle merkezin işleyişinin etkilendiğini kaydetti.

"İsrail hayallerimi yıktı ama inancımı yok edemedi"

Ebu Kes'in bacağını kaybeden genç oğlu Mahmud ise Şucaiyye Spor Kulübü'nün genç takımında profesyonel futbolcu olma hayalini, "Her gün futbol oynardım. Hayalim kulüp formasını giymek ve ailemi mutlu etmekti. Ancak işgalciler hayalimi yok etti ve bacağımı kaybettim." sözleriyle dile getirdi.

Mahmud, "Şu anda tekerlekli sandalyede oturuyorum ve tek hayalim tekrar ayağa kalkmamı sağlayacak gelişmiş bir proteze sahibi olmak. Böylece bacağını kaybeden babama yardım edebileceğim." dedi.

Her şeye rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Mahmud, "Seyahat etmeyi hayal ediyorum. Tekrar koşmak, arkadaşlarımla az da olsa futbol oynamak istiyorum. İsrail hayallerimi yıktı ama hayata döneceğimize dair inancımı yok edemedi." diye konuştu.

Her gün birkaç saatlerini pratik yapmak için uzuv merkezinde geçirdiklerini; rehabilitasyon ve eğitim seanslarına katıldıklarını anlatan Filistinli baba ve oğul, Gazze dışına çıkışlarının sağlanmasını ve geri kalan hayatlarını onurlu bireyler olarak geçirebilmek için gelişmiş protezler takılmasını istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Uzuv Kayıpları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

08:39
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:36:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Uzuv Kayıpları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.