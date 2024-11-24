Gazze'de Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Gazze'de Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Gazze'deki yağışlar, yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarda su baskınlarına yol açtı.

24.11.2024 18:17
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İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yağışlar, yüz binlerce insanın sığındığı çadırlarda su baskınlarına ve hasara neden oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun zorla yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarda ciddi hasara neden olduğunu belirten Basal, çadırların içine su bastığını, yatak, kıyafet ne varsa sular altında kaldığını ifade etti.

Yağışın daha çok Yermuk Stadyumu, Gazze Belediye Parkı, Şatii Mülteci Kampı, bazı okullar ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki alanlarda hasara neden olduğunu aktaran Basal, şunları söyledi:

"Yerinden edilenlerin çadırları hafif yağmura bile zar zor dayanırken şiddetli yağışlarda ne hale gelir? Eğer acil şekilde müdahale edilmezse mevcut durum gerçek bir insani felaketin habercisi."

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e zorla yerinden edilen Filistinlilerin kurtarılması için ivedilikle müdahale çağrısında bulunan Basal, sivilleri olumsuz kış şartlarından korumak için alternatif çadır veya karavanların sağlanmasını istedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği ağır saldırılar nedeniyle zorla yerlerinden edilen Filistinliler, sığınma merkezi olarak kullanılan okullara, akrabalarının ya da tanıdıklarının evlerine sığınmak zorunda kalırken bazıları da sokak, park ya da stadyumlarda çadırlar kuruyor.

Filistinliler, yeterli su ve yiyeceğin bulunmadığı ve hastalıkların yayılmasına elverişli zor insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi zorla yerinden edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 211 Filistinli öldü, 104 bin 567 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 804 askerinin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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