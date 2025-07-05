Gazze'de Yaralıların Çoğu GHF Noktalarından

CENEVRE, 5 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'ne gelen yaralıların büyük çoğunluğunun, Birleşmiş Milletler dışı bir kuruluş olan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) işlettiği yardım dağıtım noktalarının çevresinden geldiğini söyledi.

Peeperkorn, cuma günü Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Nasır Hastanesi'nin başlangıçta genel hastane olarak hizmet verdiğini, ancak artan yaralı sayısı ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastanenin "zor bir seçim" yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Hastanede an itibarıyla travma hastalarına öncelik verildiğini ve kronik hastalığı olanlara yönelik poliklinik tedavi hizmetlerinin askıya alındığını belirten Peeperkorn, hastanenin "dev bir travma koğuşuna" dönüştüğünü geldiğini ifade etti.

Peeperkorn, yaralılardan, yakınlarından, arkadaşlarından ve sağlık personelinden edinilen bilgilere göre çoğu yaralanma vakasının GHF tarafından işletilen yardım dağıtım noktalarının yakınında meydana geldiğini vurguladı.

ABD'li özel güvenlik şirketleri tarafından işletilen GHF'ye İsrail hükümeti onay veriyor. BM'nin Gazze'de geçmişte kurduğu yaklaşık 400 toplum merkezli yardım noktasına kıyasla GHF son bir ayda yalnızca dört askeri destekli dağıtım noktasıyla faaliyet gösteriyor.

GHF kötü yönetim ve operasyonel düzensizlik nedeniyle artan eleştirilerle karşı karşıya. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani basın toplantısında 27 Haziran itibarıyla Gazze'de yardım dağıtım noktaları yakınlarında gerçekleşen saldırılarda en az 613 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 509'unun GHF tarafından işletilen dağıtım noktalarının yakınında olduğunu açıkladı.