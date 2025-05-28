Gazze'de Yardım Mekanizmasına Eleştiri - Son Dakika
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Gazze'de Yardım Mekanizmasına Eleştiri

28.05.2025 02:39
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Gazze'deki aşiretler, ABD-İsrail yardım mekanizmasının başarısız olduğunu belirtti.

Gazze'deki aşiretler, Gazze Şeridi'nde İsrail-ABD yardım dağıtım mekanizmasının başarısızlığa uğramasının uluslararası insani yardım kuruluşlarının dışlanması ve yerlerine güvenlik şirketlerinin getirilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Aşiret İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Husni el-Muğni, yazılı açıklamasında, Filistinli aşiretler ve ailelerin, ABD şirketinin halkı sömürerek planını uygulama girişimlerine karşı koyduğunu ve "açlık mühendisliği komplosu" karşısında "kaya gibi durduklarını" belirtti.

Mekanizmanın amacının Filistin halkını aşağılama ve hedef alma yoluyla açlığa mahkum etmek olduğunu aktaran Muğni, bu hedef alma ve açlığa mahkum etme sürecinin ve mekanizmanın, vatandaşları yerinden ederek elde etmeye çalıştığı kötü niyetli girişimlerin doğal bir sonucu olan bir kaos durumuna yol açtığını dile getirdi.

Muğni, "ABD'nin planının başarısız olması bekleniyordu çünkü bu plan, yetmiş yıldan fazla bir süredir insani yardım sektöründe faaliyet gösteren uluslararası sistemi dışladı ve Irak halkına özgürlük ve yiyecek bahanesiyle işkence yapan ve Gazze'de aynı deneyimi tekrarlamaya çalışan Blackwater şirketlerinin deneyimini hatırlattı." ifadesini kullandı.

Açlığa, zulme, öldürülmeye ve yerinden edilmeye maruz kalan Filistin halkının, bugün Gazze'deki açlık mekanizması ve açlık mühendisliği karşısında sağlam bir kaya gibi durarak Gazze'deki ölüm ve açlık mekanizmasının gerçek yüzünü ortaya koyduğuna dikkati çeken Muğni, "Biz Filistinli aşiretler ve aileler olarak, Amerikalı şirketin şerefli ailelerimizi kullanarak şeytani planını uygulamaya çalıştığı komplolara karşı kaya gibi dik durduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mekanizmayla işbirliği yapmayı reddeden tüm yerel ve uluslararası oluşumları öven Muğni, özellikle de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere uluslararası insani yardım kuruluşlarının itibarlarının yeniden kazandırılması çağrısında bulundu ve onları dışlama veya İsrail'in hedeflerine hizmet eden güvenlik önlemleriyle değiştirme girişimlerini reddetti.

İsrail yönetiminin desteklediği ve dün faaliyetlerine başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kontrolündeki dağıtım noktasında ABD'li görevlilerin, yardım almak için alana giren binlerce Filistinliyi dağıtmak için havaya ateş açtığı bildirilmişti.

Yerel basında yer alan haberde, binlerce Filistinlinin yardım almak için Gazze'nin güneyindeki Refah'ta kurulan dağıtım merkezine akın ettiği belirtilmişti.

İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle açlıkla mücadele eden binlerce Filistinlinin engelleri aşarak topluca dağıtım noktasına girdikleri ifade edilmişti.

Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybettiği aktarılmıştı.

ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu gözetiminde olan ve ABD'li özel şirketlerin yürüttüğü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın dün bölgede 2 noktada faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Eleştirilerin hedefinde

Bu yılın şubat ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde "kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü" olarak kurulduğu söylenen "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın arkasında ABD ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv ve Washington yönetimleri bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümeti bu vakfın Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, bu vakıf sayesinde Gazze'ye yardımlar konusunda BM ve diğer bağımsız yardım kuruluşlarının saf dışı edilmesi amaçlanıyor.

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kurulan vakıf, ABD tarafından "bağımsız" olarak değerlendirilmesine rağmen, kuruluşun İcra Direktörü Jake Wood, açılış töreninden bir gün önce istifa ettiğini duyurmuştu.

Wood, yardım planını hayata geçirmenin "insani ilkelerle bağdaşmadığını" ve "tarafsızlık, insanlık ve bağımsızlık gibi temel prensiplerden taviz verilemeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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