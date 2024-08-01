Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Gazze'de devam eden hava saldırılarının yol açtığı insani krize dikkat çekmek amacıyla 'Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor' kampanyası başlattı. Dernek, kriz başladığından beri Gazze'nin tüm hastanelerinde gönüllü sağlık hizmeti sunarken, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan su ve kanalizasyon sorunlarının hastalıkların yayılmasına neden olduğu belirtildi. Ayrıca, hamile kadınların zorlu koşullarda doğum yapmak zorunda kaldığı ve Gazze'nin yeniden kalkınması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

01.08.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de uzun yıllardır sağlık hizmetleri veren Yeryüzü Doktorları Derneği, "Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik 300 gündür devam eden hava saldırılarının bölgede derinleşen bir insani krize yol açtığı belirtildi.

Bölgede 2015'ten bu yana hizmet veren derneğin, kriz başladığından beri Gazze'nin tüm hastanelerinde gönüllü sağlık hizmeti sunduğu aktarılan açıklamada, dünyanın dikkatini bu yaşam mücadelesine çekmek amacıyla "Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor" kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Sağlık Bakanlığının, içme suyu yetersizliğinin yanı sıra kanalizasyon sularının sokaklara ve çadır kentlere taşmasının menenjit, hepatit C ve çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına neden olduğunu duyurduğu ifade edildi.

Hamile kadınların açlık, kısıtlı sağlık erişimi ve bulaşıcı hastalıkların arttığı bölgelerde doğum yapmak zorunda oldukları, enfeksiyon ve kanama riskiyle karşı karşıya kaldıkları vurgulanan açıklamada, Gazze'nin yeniden kalkınması ve şehrin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'nin yeniden sağlık sistemine kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında derneğin yardım tırlarını Mısır ve Ürdün'den gönderdiği, Gazze'de de çocuklara destek ve moral etkinlikleri düzenlediği aktarılarak, temel insani yardım, medikal malzeme, ambulans tedariği ve sıcak yemek dağıtımı gibi hayati önem taşıyan yardımlarından bugüne kadar 415 binden fazla kişinin faydalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:16:25. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement