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Gazze'de uzun yıllardır sağlık hizmetleri veren Yeryüzü Doktorları Derneği, "Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik 300 gündür devam eden hava saldırılarının bölgede derinleşen bir insani krize yol açtığı belirtildi.

Bölgede 2015'ten bu yana hizmet veren derneğin, kriz başladığından beri Gazze'nin tüm hastanelerinde gönüllü sağlık hizmeti sunduğu aktarılan açıklamada, dünyanın dikkatini bu yaşam mücadelesine çekmek amacıyla "Gazze'de Yaşam Savaşımız Sürüyor" kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Sağlık Bakanlığının, içme suyu yetersizliğinin yanı sıra kanalizasyon sularının sokaklara ve çadır kentlere taşmasının menenjit, hepatit C ve çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına neden olduğunu duyurduğu ifade edildi.

Hamile kadınların açlık, kısıtlı sağlık erişimi ve bulaşıcı hastalıkların arttığı bölgelerde doğum yapmak zorunda oldukları, enfeksiyon ve kanama riskiyle karşı karşıya kaldıkları vurgulanan açıklamada, Gazze'nin yeniden kalkınması ve şehrin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'nin yeniden sağlık sistemine kazandırılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında derneğin yardım tırlarını Mısır ve Ürdün'den gönderdiği, Gazze'de de çocuklara destek ve moral etkinlikleri düzenlediği aktarılarak, temel insani yardım, medikal malzeme, ambulans tedariği ve sıcak yemek dağıtımı gibi hayati önem taşıyan yardımlarından bugüne kadar 415 binden fazla kişinin faydalandığı kaydedildi.