Gazze'de Yeni Bombardıman: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de Yeni Bombardıman: 4 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

07.10.2024 10:17
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 4 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı, saldırıda 3 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen bombardımanda 7 Filistinlinin yaralandığını, kampın kuzeybatısındaki bölgelerin de topçu atışlarıyla vurulduğunu aktardı.

El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerine göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu Acve" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Es-Saftavi bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 kişi öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 347'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 728 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yeni Bombardıman: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika

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