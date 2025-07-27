Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle Ölümler Artıyor

GAZZE, 27 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'nin kuzeybatısında okuldan sığınma merkezine dönüştürülmüş bir binada, yetersiz beslenme ve serebral palsi hastalığından muzdarip olan yerinden edilmiş bir Filistinli çocuk görülüyor, 25 Temmuz 2025.

Gazze'deki hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 5 yeni can kaybı bildirdi. Gazze'deki sağlık yetkilileri cumartesi günü yaptıkları kısa açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana bu tür sebeple hayatını kaybedenlerin sayısının 85'i çocuk olmak üzere 127'ye ulaştığını belirtti. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)