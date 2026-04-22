Gazze'de Yıkımın Boyutları Ortaya Çıktı

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırıları öncesi ve sonrasına ait Gazze Şeridi'ne ilişkin uydu görüntüleri, İsrail'in uyguladığı yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uydu görüntüleri analizleri paylaşan "OnGeo Intelligence", İsrail'in soykırıma başladığı Ekim 2023'ten öncesine ve sonrasına ait görüntüleri yayımladı.

Paylaşılan uydu görüntüleri, Gazze'nin İsrail ordusu tarafından yerle bir edilmeden önceki ve sonraki halini kuş bakışı gözler önüne seriyor.

Görüntüler, Gazze'nin sadece bombalanmadığını, İsrail tarafından mahalle mahalle sistematik bir silinme sürecine tabi tutulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İsrail'in Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası, dün Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) adlı ortak bir rapor hazırladı.

İsrail'in saldırılarında en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiği ya da tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.

Raporda, hastanelerin ise yüzde 50'sinden fazlasının işlevsiz hale geldiği, neredeyse tüm okulların hasar gördüğü veya yıkıldığı belirtildi.