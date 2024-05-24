Gazze Şeridi\'ndeki hastaneye yakıt ulaştırıldı, elektrik aktifleştirildi

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İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 3 gün yetecek kadar yakıt ulaştırılmasının ardından hastanede elektriğin aktifleştirildiği açıklandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan, jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle dün gece bazı bölümlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı hastaneye 15 bin litre yakıtın ulaştırıldığı ve hastanenin yeniden faaliyete geçtiği ifade edildi.

Hastanenin sağlık hizmetleri vermeye devam edebilmesi için günlük 4 bin ila 5 bin litre yakıta ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı.

Sağlık krizinin yaşanmaması için gerekli uyarıların yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hastane, jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın bitmesi sonucu elektriğin kesilmesi nedeniyle son birkaç saat içinde neredeyse çok sayıda hasta ve yaralıyı kaybetme riskinin bulunduğu ciddi bir krizden geçti." ifadesi kullanıldı.

Hastaneye yakıt temini için Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür edilen açıklamada, bu iki kuruluşun, hastanedeki krizin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hastane yönetimiyle iletişime geçtiği belirtildi.

Hastaneden daha önce yapılan açıklamada, hastanede yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği ve bu nedenle 1200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi, bölgedeki 35 devlet hastanesinden sağlık hizmeti vermeyi sürdüren tek hastane olarak öne çıkıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.