Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi saldırı tehdidine rağmen faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
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Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi saldırı tehdidine rağmen faaliyetlerine devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun hastanenin çevresinin boşaltılması çağrısına rağmen Aksa Şehitleri Hastanesi'nin saldırı tehlikesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. İsrail'in tahliye tehdidi hastalar arasında paniğe yol açarken, hastanede hala yaklaşık 100 hasta bulunuyor.

26.08.2024 13:52
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinin, İsrail ordusunun çevresinin boşaltılması çağrısının ardından, saldırı tehlikesine rağmen faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tahliye tehdidinin ardından hasta ve yaralıların saldırı endişesiyle terk etmeye başladığı Aksa Şehitleri Hastanesinin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hastanenin çevresinde saldırı başlatacağını duyurarak aldığı tahliye kararının hastalar arasında paniğe yol açtığını; hastaların bir kısmının daha önce sağlık merkezlerini hedef alan saldırıların tekrarlanacağı endişesiyle hastaneyi terk ettiğine işaret edildi.

Yaşanan endişe ve paniğe rağmen, hastanenin hizmet vermeye ve sağlık ekiplerinin "mesajlarını iletmeye" devam ettiği vurgulandı.

Hastanede hala yaklaşık 100 hastanın olduğu, bunlardan 7'sinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.

Bakanlık, Aksa Şehitleri Hastanesinin içindeki hastalar ve sağlık çalışanlarının korunmasını talep etti.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, daha önce "insani bölge" ilan ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ın doğusuna saldırı başlatacağını duyurarak, buradaki Filistinlerden göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusunun, bu kararının ardından Filistinliler, Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başlamıştı. Hastanedeki hasta ve yaralılar da yürüyerek, tekerlekli sandalye ya da hasta yataklarında hastaneyi terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi saldırı tehdidine rağmen faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika


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