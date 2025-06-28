Gazze'deki bebek Hani'nin yaşam mücadelesi - Son Dakika
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Gazze'deki bebek Hani'nin yaşam mücadelesi

28.06.2025 11:23
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İsrail saldırısında yaralanan Hani, annesiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun birkaç gün önce Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırı, dört aylık Hani Ziyade'yi hayata adımını atamadan büyük felaketlerle tanıştırdı.

Ailesinin yaşadığı evin yıkılması sonucu Hani bir ayağını kaybetti, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Filistinli bebeğin artık ne kahkahası kaldı ne de ilk adımını atacak bir ayağı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebek Hani, beyaz sargılara sarılı küçücük bedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Yanında oturan annesi Leyla ise gözyaşları içinde o karanlık günü ve yaşadıkları dehşeti AA muhabirine anlattı.

Anne Leyla, saldırı anını "Patlama çok şiddetliydi. Tavan üzerimize çöktü. Toz, karanlık ve çığlıklar bir anda birbirine karıştı" sözleriyle dile getirdi.

Enkaz arasında çocuğunu ararken Hani'yi kanlar içinde bulduğunu söyleyen anne, "Ayağı yoktu. Yüzünde yaralar vardı. Daha sonra öğrendik ki iç organlarında da ciddi hasar varmış." dedi.

Saldırıda evde bulunan diğer aile fertlerinin de yaralandığını belirten anne, İsrail'in her zaman doğrudan sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Doktorlara göre Hani yalnızca ayağını kaybetmedi; saldırı, iç organlarında ve vücudunun diğer bölgelerinde de geri dönüşü neredeyse imkansız hasarlara yol açtı.

Filistin bebeğin, vücudunun farklı bölgelerine dağılmış çok sayıda şarapnel de hala çıkarılamadı.

Anne, "Şu ana kadar birkaç ameliyat geçirdi ama daha fazlasına ihtiyaç var. Durumu acil, zaman kaybedemeyiz" diyerek yaşadığı çaresizliği ifade etti.

"Oğlumun gülüşünü geri istiyorum"

Tamamen çöken Gazze sağlık sistemi içinde çaresiz kalan anne, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası topluma seslenerek Hani'nin tedavi için Gazze dışına çıkarılmasını talep etti.

Acılı anne, "Burada kalırsa onu kaybedebilirim. O artık yürüyemeyecek ama yaşamasını istiyorum. Gülüşünü geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında sağlık altyapısını kasıtlı olarak hedef aldığını ve sistemin tamamen çöktüğünü açıklamıştı.

Refah Sınır Kapısı, Mayıs 2024'ten bu yana tamamen kapalı. Ağır yaralıların dışarı çıkışına nadiren ve Dünya Sağlık Örgütünün onayıyla izin veriliyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, aralarında 4 bin 500 çocuğun da bulunduğu 12-14 bin kişinin "acilen Gazze dışına tıbbi tahliyeye" ihtiyaç duyduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Sağlık, Bebek, Dünya, gazze, Hani, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki bebek Hani'nin yaşam mücadelesi - Son Dakika

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