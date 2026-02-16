Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Geçti

16.02.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 72,063'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 171,726.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 72 bin 63'e çıktı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 603 kişinin öldürüldüğü, 1618 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 726 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 63'e, yaralı sayısının da 171 bin 726'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Geçti - Son Dakika

Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:14:30. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.