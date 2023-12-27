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Gazze'deki çatışmalar devam ediyor, ölü sayısı 21.000'e yaklaştı - Son Dakika
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Gazze'deki çatışmalar devam ediyor, ölü sayısı 21.000'e yaklaştı

Gazze'deki çatışmalar halen devam ediyor. Ortaya çıkan tüm görüntüler yerleşim bölgesindeki mahallelerde yaşanan büyük ve geniş çaplı yıkımı gözler önüne sererken, telekomünikasyon ve internet hizmetleri kesildi. Ölü sayısı ise 21.000'e yaklaştı. İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava, deniz ve kara harekatını sürdürüyor. İsrail ordusu bugün (Salı), çatışmalar sırasında öldürülen yaklaşık 80 Filistinlinin cenazesini Filistin tarafına teslim etti. Öte yandan, İsrailliler ile Hamas savaşçıları arasında yoğun çatışmalar devam ediyor.

Gazze\'deki çatışmalar devam ediyor, ölü sayısı 21.000\'e yaklaştı
27.12.2023 - 14:18,
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ÇEKİM TARİHİ: 26 Aralık 2023

1. ANONS 1 (İngilizce): OHOOD JAGHOUB, Gazze'deki Xinhua muhabiri

2. ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Kudüs'teki Xinhua muhabiri

4. 25 Aralık'ta Gazze'nin merkezinde çekilen çeşitli arşiv görüntüleri

ANONS 1 (İngilizce): OHOOD JAGHOUB, Gazze'deki Xinhua muhabiri:

"Gazze'deki çatışmalar halen devam ediyor. Ortaya çıkan tüm görüntüler yerleşim bölgesindeki mahallelerde yaşanan büyük ve geniş çaplı yıkımı gözler önüne sererken, telekomünikasyon ve internet hizmetleri kesildi. Ölü sayısı ise 21.000'e yaklaştı.

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava, deniz ve kara harekatını sürdürüyor. İsrail ordusu bugün (Salı), çatışmalar sırasında öldürülen yaklaşık 80 Filistinlinin cenazesini Filistin tarafına teslim etti. Öte yandan, İsrailliler ile Hamas savaşçıları arasında yoğun çatışmalar devam ediyor."

ANONS 2 (İngilizce): ZHANG TİANLANG, Kudüs'teki Xinhua muhabiri:

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Salı günü basına yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'nin kuzeyindeki tüm Hamas taburlarını dağıtmaya yakın olduğunu, ayrıca Gazze'nin güney ve orta kesimlerindeki operasyonlarını genişleteceğini söyledi. Halevi ayrıca çatışmaların aylarca daha süreceğini kaydetti. Kanal 12'nin yayımladığı bir haberde, IDF'in Gazze'deki stratejisini değiştireceği ve düşük yoğunluklu uzun süreli çatışmalara yöneleceği belirtildi."

"Bence şu anda İsraillilerin çoğunluğu için en önemli şey rehinelerin evlerine dönmesi. İki devletli bir çözüme ihtiyacımız var ve bu çözüme ancak uluslararası dünyanın iki devletli çözüm etrafında uzlaşmasını sağlayacak güçlü bir diplomatik düzenlemeyle ulaşılabilir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze ve Kudüs'ten bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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