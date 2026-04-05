Gazze'deki Çocuklar Ülkelerinde Yabancı

05.04.2026 15:38
İsrail saldırıları altında Gazze'deki çocuklar, güvenlik, özgürlük ve eğitim hakları için mücadele ediyor.

İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden ve ağır yıkıma yol açan saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocuklar, en temel haklarından mahrum şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü'nde AA muhabirine konuşan çocuklar, saldırılar nedeniyle yaşadıkları korkuyu ve gelecek kaygısını anlattı.

İsrail'in saldırılarında binlerce çocuk hayatını kaybederken, on binlerce çocuk da yaralandı veya evsiz kaldı. Çok sayıda ev, okul ve eğitim kurumunun yıkıldığı Gazze'de, hayatta kalan çocuklar çadırlarda, okullarda veya asgari yaşam koşullarından yoksun alanlarda barınmaya çalışıyor.

Gazze hükümetinin verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu Gazze'de yasaklı mühimmatların da aralarında bulunduğu 200 bin tondan fazla patlayıcı kullandı.

Bu saldırılarda en az 72 bin 292 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bin 73 kişi yaralandı, binlerce kişi ise kayıp veya halen enkaz altında.

Saldırılarda öldürülenlerden 13 bin 500'ü öğrenci, 830'u öğretmen ve eğitim çalışanı, 193'ü ise akademisyen ve araştırmacı.

"Biz de diğer çocuklar gibi yaşamak, özgür ve güvende olmak istiyoruz"

Filistinli çocuk Nedim Zaarab, yaşadıkları değişimi, "Bir anda her şey altüst oldu. Güvenli bir evde yaşıyorduk, bir anda çadırlarda yaşamaya başladık. Hayalim okumak ve öğrenmekti ama şimdi yerinden edilmiş durumdayız." sözleriyle özetledi.

13 yaşındaki Rahaf Vadi, çocukların en temel isteğinin güvenlik ve özgürlük olduğunu vurgulayarak, "Korku her yerde. Biz de diğer çocuklar gibi yaşamak, özgür ve güvende olmak istiyoruz." dedi.

Filistinli Rimas ise kendini "kendi ülkesinde yabancı gibi" hissettiğini belirterek, arkadaşlarıyla oynadığı günlerin yerini hastalık riski bulunan çadır yaşamının aldığını söyledi.

"Tek isteğim yeniden okula gidebilmek"

Filistinli çocuk Lara ise savaş öncesinde düzenli olarak okula gittiklerini ancak bugün eğitim hayatlarının kesintiye uğradığını ifade ederek, "Arkadaşlarımız dağıldı, okullarımız yıkıldı. Tek isteğim eski hayatımıza dönmek ve yeniden okula gidebilmek." dedi.

Uzmanlar, İsrail saldırılarının yol açtığı koşulların çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkati çekiyor ve uluslararası toplumun çocukların korunması için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Gazze'de çocuklar, İsrail saldırılarının gölgesinde eğitimlerine devam etme ve daha iyi bir gelecek kurma umudunu korumaya çalışıyor. Bu durum, bölgede yaşanan ağır yıkıma rağmen çocukların direnme gücünü gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
