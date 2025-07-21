Gazze\'deki Çocuklar Zorlu Koşullarda Yaşıyor

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'de aylardır süren İsrail saldırıları ve bombardımanları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce çocuk, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Su sıkıntısı, açlık, barınma ve hijyen sorunlarının yaşandığı bölgede bu koşullardan en çok çocuklar etkileniyor.