Gazze'deki Çocuklara Çizgi Film İzletilerek Moral Veriliyor - Son Dakika
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Gazze'deki Çocuklara Çizgi Film İzletilerek Moral Veriliyor

Gazze\'deki Çocuklara Çizgi Film İzletilerek Moral Veriliyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güney kenti Refah'ta gönüllü bir Filistinli, projeksiyon cihazıyla kamp kamp gezerek silah ve bomba sesleri arasında kalan Gazzeli çocukların yüzlerini güldürmek için çizgi film seyrettiriyor. İsrail'in saldırılarında en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı. İsrail saldırılarının insani felakete yol açtığı Gazze'de İsrail ordusunun sivilleri gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıları sonucu oluşan yıkım ve büyük acılardan en çok etkilenen ise çocuklar oldu. Gazze'nin kuzeyinden Refah'a göç eden Filistinli Muhammed el-Hadari, çocukların savaşın olumsuz etkilerinden bir nebze olsun kurtulmaları için projeksiyon cihazıyla çizgi film izletmeye başladı. Bu etkinlik sayesinde çocuklar bir süreliğine sıkıntılarını unutarak keyifli vakit geçiriyor.

06.05.2024 18:29
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin güney kenti Refah'ta gönüllü bir Filistinli, projeksiyon cihazıyla kamp kamp gezerek silah ve bomba sesleri arasında kalan Gazzeli çocukların yüzlerini güldürmek için çizgi film seyrettiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail saldırılarının insani felakete yol açtığı Gazze'de İsrail ordusunun sivilleri gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıları sonucu oluşan yıkım ve büyük acılardan en çok etkilenen ise çocuklar oldu.

Gazze'nin kuzeyinden Refah'a göç eden Filistinli Muhammed el-Hadari (38), kentte savaş nedeniyle zorlu günler geçiren çocukların bir nebze rahatlamaları için çizgi film etkinliği başlattı.

Kendi imkanlarıyla aldığı projeksiyon cihazıyla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampları gezen Hadari, savaş nedeniyle yaşadıkları şoku ve psikolojik travmaları atlatmaları için çocuklara çizgi film izlettiriyor.

Yedi aydır silah ve bomba sesleri arasında kalan Filistinli çocuklar, bir süreliğine yaşadıkları sıkıntıları unutarak akranlarıyla keyifli vakit geçiriyor.

Çocukların yüzlerinde bir tebessüm

AA muhabirine konuşan Hadari, "Silah ve bomba sesleri arasında kalan çocukların yüzlerini güldürmek ve savaşın olumsuz izlerini bir nebze silmek için projeksiyon cihazı almaya ve çocuklara çizgi film izletmeye karar verdim." dedi.

Hadari, çocukların savaştan çok etkilendiğini, onların bomba sesi duyduklarında hissettikleri korku nedeniyle üzüldüğünü ve yüzlerini güldürmek için bu kararı aldığını ifade etti.

Geçen ocak ayında Gazze'nin kuzeyinden Refah kentine göç ettiğini belirten Hadari, buradan aldığı projeksiyon cihazıyla bir süredir kampları gezdiğini ve kendi imkanlarıyla kurduğu sahnede çocuklara çizgi film izlettiğini söyledi.

Hadari, böylece savaşta en yakınlarını, akrabalarını ya da arkadaşlarını kaybeden çocukların acılarını bir süreliğine unuttuğunu ve yüzlerinin güldüğünü dile getirdi.

Filistinli 9 yaşındaki Musa el-Cemel de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez en sevdiği bir çizgi filmi izlediğini söyledi.

Cemel, "Savaş başladı ve güzel olan ne varsa bitti. Bugün en sevdiğim çizgi filmleri izliyorum. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Çocuklara Çizgi Film İzletilerek Moral Veriliyor - Son Dakika

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