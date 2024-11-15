Gazze'deki Çocuklardan Umut Şarkıları

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Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli çocuklar, sığınma merkezinde kurulan koroda İsrail'in devam eden soykırımına rağmen hep bir ağızdan özgürlük şarkıları söylüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik katliam, yıkım, zorla yerinden etme gibi acımasız eylemlerinin en savunmasız mağdurlarının başında çocuklar geliyor.

Saldırılar nedeniyle eğitim-öğretim yılının askıya alındığı Gazze'de çocuklar, iki yıldır okullarına gidemiyor. Bundan bir yıl önce okullarına giden çocuklar, eğlence ve eğitim faaliyetlerine katılıyor, arkadaşlarıyla şarkılar söylüyordu.

İsrail saldırıları nedeniyle hayatları tamamen değişen Filistinli çocukların, bu acımasız atmosferden bir nebze de olsa çıkabilmeleri için yerel ve uluslararası kuruluşlar Filistinli girişimcilerle birlikte etkinlikler düzenlemeye çalışıyor.

Saldırıların çocuklar üzerinde yol açtığı travmaları hafifletmek için kamplarda oyun, müzik ve halk oyunları gibi çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki çadırda kurulan çocuk korosu da bu etkinliklerden biri.

Filistinli çocuklar, "Ey vatanım seni seçtim, sevgiyle; gönüllü olarak. Ey vatanım seni seçtim" sözleri olan şarkıyı hep bir ağızdan söylüyor.

Çocuklukları çalınan Gazzeliler

Mülteci Kampı'nda çocuklar korosunu kuran Salih Cebr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koro çalışmalarıyla Filistinli çocuklara soykırımla kendilerinden çalınan çocukluklarının en azından bir kısmını geri verebilmek amaçlanıyor." dedi.

Edward Said Ulusal Müzik Konservatuarı öğrencisi, koro eğitmeni ve amatör ud sanatçısı Cebr, çocuklara koroda şarkı söyleme ve ud eğitimi verdiklerini aktardı.

Cebr, bu girişimle Gazze Şeridi'nde hüzünlü, içler acısı manzaraların yerine onlara umut veren başka bir atmosfer oluşturmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

"Müzik onların ruhunu besliyor; onlara bir gelecekleri olabileceği konusunda umut aşılıyor." diyen Cebr, şu ifadeleri kullandı:

"Zorla evlerinden çıkarılmak, yollarda bitkin düşmek, yiyecek ve su almak için uzun kuyruklarda beklemek gibi İsrail saldırılarının dayattığı şartlar altında eğlenecek, rahatlayacak alanları olmayan çocuklar, müzik derslerine ilgi gösteriyor."

Cebr, Filistinli çocukları şarkı söylemeye ve koroya katılmaya teşvik ederek onların müzikle farklı şekillerde etkileşime geçmeleri ve bütünleşmeleri için çaba sarf ettiğini belirtti.

Gençler de benzer aktivitelere ihtiyaç duyuyor

Kamptaki sığınma merkezinde yaşayan Dua Hatib (28), "Vatan ve barış şarkıları söyleyen çocukların sesini duyunca mutlu oluyoruz. Çocukların böyle neşeli seslerini uzun zamandır işitmiyorduk." dedi.

Hatib, çocuk korosu girişimini, "Gazze'deki soykırımın dehşetini ve çocuklar üzerindeki etkisini hafifletmek; onları kuşatan patlama ve ölüm çemberinden çıkarmak için atılan küçük bir adım" olarak değerlendirdi.

Dua, İsrail'in 400 günden uzun süredir yürüttüğü saldırıların yarattığı olumsuzluklardan bir nebze olsun çıkabilmek için Filistinli gençlerin de benzer aktivitelere ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 736 Filistinli öldü, 103 bin 370 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 793 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.