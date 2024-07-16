Gazze'deki Elektrik Hattı Yeniden Aktif Hale Getirilecek - Son Dakika
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Gazze'deki Elektrik Hattı Yeniden Aktif Hale Getirilecek

Filistin Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini elektrik sağlayan 'F11 numaralı' hattın birkaç gün içinde yeniden aktif hale getirileceğini duyurdu. Hattın onarımı tamamlandıktan sonra Deyr Belah'taki Merkezi Su Arıtma Tesisine elektrik tedariği sağlanacak ve halka temiz içme suyu sağlanabilecek.

16.07.2024 22:31
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Filistin Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini elektrik sağlayan "F11 numaralı" hattın birkaç gün içinde yeniden aktif hale getireleceğini duyurdu.

Merkezi Ramallah'ta bulunan Filistin Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ile işbirliği yaparak geçen iki hafta içinde yıkılan hattın onarıldığı belirtildi.

Açıklamada, gelecek günlerde 20 bin metreküp üretim yapabilecek ve halka temiz içme suyu sağlayabilecek Deyr Belah'taki Merkezi Su Arıtma Tesisine elektrik tedariği sağlanacağı kaydedildi.

Uluslararası kuruluşların işbirliğiyle diğer tüm hatlarda elektrik enerjisinin yeniden sağlanması, halka ve tüm hayati tesislere elektrik tedarik edilmesi için İsrail'e baskı yaptıkları aktarılan açıklamada, halkın elektriğe ulaşıp ulaşamayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye akaryakıt sağlanamaması sebebiyle su arıtma tesislerinin çalışmaz hale geldiğini duyurmuştu.

UNRWA açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"İnsanlara yeterli derecede su bulunmuyor. Artık hayatta kalmak büyük mücadeleler istiyor. Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda. Filistinli çocukların günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor."

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımladığı ortak raporda, Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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