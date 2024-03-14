Gazze'deki Filistin Hükümeti İddiaları Yalanladı - Son Dakika
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Gazze'deki Filistin Hükümeti İddiaları Yalanladı

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ile işbirliği yapan aşiretlerin ileri gelenlerinin idam edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bu türden iddiaların İsrail'in Filistin iç cephesini istikrarsızlaştırma çabasının bir parçası olduğunu belirtti. Gazze'deki emniyet teşkilatının kanun doğrultusunda görevini yerine getirdiğini ve tüm ailelerle sağlam ilişkileri olduğunu vurguladı.

14.03.2024 22:49  Güncelleme: 22:51
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ile işbirliği yapan aşiretlerin ileri gelenlerinin idam edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin, "Gazze'deki emniyet teşkilatının, İsrail'le işbirliği yapan aşiret reislerini idam ettiği" yönündeki iddialarına Gazze'deki hükümetten yanıt geldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, bu türden iddiaların, İsrail'in, Filistin iç cephesini istikrarsızlaştırma ve kaos çıkarma çalışmasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Maruf, Gazze'deki emniyet teşkilatının, kanun doğrultusunda görevini yerine getirdiğini ve tüm ailelerle hukuka bağlılık, dostluk ve karşılıklı saygıya dayalı sağlam ilişkileri olduğunu kaydetti.

Yedioth Ahronot gazetesi bugünkü haberinde, "Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki bazı aşiretlerin önde gelenlerini İsrail'le işbirliği yaptığı gerekçesiyle idam ettiğini" ileri sürmüştü.

Sosyal medyada ve basında söz konusu işbirliğinin, Gazze'ye gelen yardımların dağıtılması konusunda olduğu ifade edilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da daha önce yer alan haberde, İsrail Savunma Bakanı Yaov Galant'ın, savaşın ardından Mahmud Abbas yönetiminin İstihbarat Şefi Macid Ferec'in, geçici olarak Gazze Şeridi'ni yönetmesini önerdiği ileri sürülmüştü.

İsrail'in "Kanal 14" televizyonunda ise Ferec'in, insani yardımların güneyden kuzeye dağıtılması amacıyla Hamas'ı desteklemeyen aşiretlerden bir güç oluşturmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Hamas da bunun üzerine yaptığı açıklamada, "Siyonist işgalin kötü niyetli planlarına yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretlerin sorumluluk sahibi tutumunu" takdir etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistin Hükümeti İddiaları Yalanladı - Son Dakika

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