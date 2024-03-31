İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı ve sakinlerinin neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinli bir çocuğun ayakkabısı olmadığı için konserve kutularını kullanarak yürümeye çalışması bölgede yaşanan insanlık dramını bir kez daha gösterdi.
Dünyanın gözü önünde, çoğunluğu kadın ve çocuk 32 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan, Gazze halkını açlığa sürükleyen ve evlerinden eden İsrail'in saldırıları devam ediyor.
Gazze'deki insanlık dramının bir yenisi, sosyal medyada yayınlanan Filistinli bir çocuğun görüntüleriyle bir kez daha tüm dünyaya yayıldı.
Söz konusu görüntüde, bir çocuğun, ayakkabısı olmadığı için ayaklarına konserve kutuları bağlayarak yürümeye çalışması yer alıyor.
Teneke kutunun ayaklarını kesmemesi için üzerini bez parçalarıyla bağlayan Filistinli çocuğun güçlükle yürüdüğü görüntüler yürekleri parçaladı.
Gıda ve temel ihtiyaçların ulaşamadığı yaklaşık 2,3 milyon Gazzeli zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Gazzelilerin büyük bölümü İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki Filistinli Çocuğun Ayakkabı Sorunu - Son Dakika
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