Gazze'deki Filistinli Kadınlar Pizza Yaparak Geçim Sağlıyor - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinli Kadınlar Pizza Yaparak Geçim Sağlıyor

Gazze\'deki Filistinli Kadınlar Pizza Yaparak Geçim Sağlıyor

Gazze'nin orta kesimindeki çadır kentte yaşayan Filistinli kadınlar, pizza yaparak ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor. İsrail saldırıları sonucu evlerini ve işlerini kaybeden Filistinliler, sığındıkları yerlerde yaşadıkları sıkıntılara rağmen ayakta kalmak için mücadele ediyor. Deyr Belah'ta 3 girişimci kadın, Türk Kızılay çadırında pizza yaparak, yerinden edilenlere hizmet ederken küçük de olsa bir gelir elde ediyor.

23.05.2024 12:01
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Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki çadır kentte yaşayan Filistinli kadınlar, pizza yaparak ailelerinin geçimine katkıda bulunuyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini ve işlerini kaybeden Filistinliler, sığındıkları yerlerde tüm imkansızlıklara ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta yaşadıkları sıkıntılara rağmen ayakta kalmak için mücadele ediyor.

Filistinli kadınlar da bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Deyr Belah'ta 3 girişimci kadın, Türk Kızılay çadırında pizza yaparak, başta çocuklar olmak üzere yerinden edilenlere hizmet ederken küçük de olsa bir gelir elde ediyor.

İkindi toplantılarından doğan fikir

Gazze'nin kuzeyinden Deyr el-Belah'a göç eden girişimci 3 kadından biri olan 2 çocuk annesi Sabrin (33), pizza projesinin, çadır kentteki kadınlarla ikindi sonrası yaptıkları ve sıkıntılarını paylaştıkları toplantılarda doğduğunu belirtti.

Sabrin, "Bu toplantılarımızda ailelerimizi geçindirecek bir gelirimiz olması gerektiği sonucuna vardık ve 3 kadın bu pizza projesini başlattık. Bu projeyle hem bir gelirimizin olmasını hem de çadır kentteki ailelere ve çocuklara düşük fiyata yiyecek bir şeyler sunmak istedik. Birkaç fikir ortaya attık ama en sonunda pizza yapmaya karar verdik, çünkü çocuklar pizzayı çok seviyor." dedi.

Bütün zorluklara rağmen pizza projesi hayata geçti

Girişimci Filistinli kadınlar olarak ortaya belli bir miktar para koyduklarını ve pizza yapımı için gerekli malzemeleri satın aldıklarını kaydeden Sabrin, karşılaştıkları zorlukları ise şöyle anlattı:

"Başlangıçta büyük zorluklarla karşılaştık. Fiyatlar çok yüksek olduğu için malzeme temin etmekte sıkıntı çektik. Savaş öncesinde fiyatı 10 şekel olan bir ürün, bugün 100 şekele satılıyor. Başlangıçta çadırımız da yoktu. Hayırseverler sayesinde çadırımız oldu.

Su sıkıntımız da var. Pizza sebzelerini yıkamak ve bulaşıkları yıkamak için su bulmakta zorlanıyoruz. Gaz olmadığı için pizzaları tabun adı verilen toprak fırında pişiriyoruz. Gaz olsa bile fiyatı çok yüksek. Toprak fırınlar Filistin halkının binlerce yıldır kullandığı fırınlar ve bizi de gaza para harcamaktan kurtarıyor.

Sabrin, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının hayatı daha da zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Özellikle Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra un, şeker, tuz, maya, salça, biber, peynir fiyatları çok arttı. Peyniri her yerde bulamıyoruz. Araç olmadığı için peynir bulmak için yürüyerek bütün dükkanları, çarşıları dolaşmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

İlgi büyük ancak alım gücü düşük

Pizzanın çok fazla malzemesi olması ve ailelerin de bunu karşılayacak maddi güce sahip olmaması nedeniyle yaptıkları pizzaların büyük ilgi gördüğünü kaydeden Sabrin, pizzaları bir şekel gibi düşük fiyata sattıklarını ancak bunu bile alamayanlar olduğunu belirtti.

Projeyi geliştiren kadınlar olarak günlük kişi başı yaklaşık 10 şekel gelir elde ettiklerini aktaran Sabrin, projelerinin büyümesini, Gazze'de daha büyük alanlara yayılmasını ve hayır kurumlarının da bu projeye destek vermesini istedi.

Gün boyu fırın başında ekmek ve pizza pişiriyor

Ummu İbrahim Saniha ise pizzaların pişirilmesi aşamasında kadınlara destek olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin artık işi ve geliri olmadığını ifade eden ve bu nedenle toprak fırında çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Saniha, "Bu çadır kenttekilere hizmet ediyorum, herkese ekmek pişiriyorum. Bu projede ben de pizzaları pişirme görevi aldım. Hem onlara destek oluyorum hem de rızkımı kazanıyorum." dedi.

Sıcağa, savaşa ve içinde bulundukları zor şartlara rağmen çalışmaya devam ettiklerini aktaran Saniha, "Sabah 7'den akşama kadar fırın başındayım. Ellerim yanıyor ama dayanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli Kadınlar Pizza Yaparak Geçim Sağlıyor - Son Dakika

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