Gazze'deki Filistinliler Atık Sular Nedeniyle Çocuk Felci Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinliler Atık Sular Nedeniyle Çocuk Felci Tehlikesiyle Karşı Karşıya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda altyapının tahrip olmasıyla birlikte atık sular ve çöp yığınları tehlike saçmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, atık sularda çocuk felci virüsünün tespit edildiği duyuruldu. Filistinliler, çocuklarının hastalanma riskiyle karşı karşıya olduğu için endişeli. Ayrıca, atık sular nedeniyle hastalıkların yayılması ve cilt hastalıklarında görülmemiş bir artış yaşanması da dikkat çekiyor. Gazze'deki belediyeler ise yakıt sıkıntısı nedeniyle çöp toplama ve atık su arıtma işlemlerini yerine getiremiyor.

21.07.2024 09:23
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İsrail'in yaklaşık 10 aydır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşamak zorunda kalan Filistinliler atık sularda tespit edilen çocuk felci virüsünün çocuklarına bulaşmasından endişe ediyor.

Gazze'nin büyük kısmında altyapının tahrip olması nedeniyle halkın yaşadığı yerlerdeki atık sular ve çöp yığınları tehlike saçmaya devam ediyor. Belediyeler ise yakıt sıkıntısı nedeniyle çöp yığınlarını kaldırma ve atık suları arıtma işlevini yerine getiremiyor.

Son olarak, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 18 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile koordinasyonlu olarak atık sulardan alınan numunelerde yapılan incelemelerde çocuk felci virüsünün tespit edildiğini ve binlerce kişinin çocuk felcine yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Çocukları bekleyen hastalık tehlikesi

Gazze'nin kuzeyindeki okullardan birinde 3 çocuğuyla yaşayan Tamir Gaben, çocuklarının çocuk felcine yakalanmasından korktuğunu söyledi.

Gaben, "Okullarda durum çok kötü. Yiyecek yok, içecek yok. Çocuklar çöplüklerin yakınında oynuyor. Hastalanıp ölenler oldu. Saldırılarda ölmeseler bile virüse yakalanıp hastalanarak ölecekler." dedi.

İsrail'in evlerini bombalamasının ardından bir okula yerleştiklerini anlatan Zaim ez-Zaim (48) ise virüs ve hastalıklarla dolu atık su göletleriyle çevrili bir yerde yaşadıklarını ancak başka seçenekleri olmadığını vurguladı.

Atık sular ve çöpler nedeniyle hastalandıklarını kaydeden Zaim, şimdi de çocuk felci tehlikesinin kapıda olduğunu dile getirdi.

Bir atık su birikintisinin yakınında yaşayan Edhem en-Nemr (55) ise çocukları ve torunlarının savaşın başından bu yana hastalıklar mücadele ettiğini dile getirdi.

İsrail'in su kuyularını ve arıtma tesislerini tahrip ettiğini ve temiz su bulamadıklarını belirten Nemr, çevrede akan ya da birikinti halini alan atık suların hastalıkların yayılmasının başlıca sebebi olduğunu aktardı.

Cilt hastalıklarında görülmemiş bir artış yaşanıyor

Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde görev yapan doktor Sahir Nasr ise atık sulardan kaynaklı hastalıklara yakalanan çok sayıda kişinin hastaneye müracaat ettiğini dile getirdi.

Nasr, "Son zamanlarda cilt hastalıkları, bakteriyel, viral hastalıklar ve mantar hastalıkları ile hepatitte anormal bir artış gözlüyoruz. Mantar hastalıklarının da bağışıklığı düşük olan insanlarda görüldüğünü hatırlatmak gerekir. Savaştan önce böyle bir şey yoktu. Hastaneye müracaat eden 5 hastadan 3 ya da 4'ü cilt hastalığına yakalanmış oluyor. Daha önce görmediğimiz hastalıklarla da karşılaşıyoruz." dedi.

Bu hastalıkların çoğunlukla bağışıklığın düşük olması, yetersiz beslenme, ilaç eksikliği ve kişisel temizliğin yapılamamasından kaynaklandığına dikkati çeken Nasr, okullarda içme suyuna atık su karıştığını, bunun da hastalıklara yol açtığını ifade etti.

Nasr, yeterli miktarda gıda, vitamin, antibiyotik, ilaç ve merhemin bulunmayışının da hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını aktardı.

Alt yapının tahrip edilmesi

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, "İsrail, Gazze'de altyapıyı tahrip ederek, atık suların sokaklarda ve alçak bölgelerde taşmasına ve bazı bölgelerde deniz kıyısına sızmasına yol açtı ve bu da bir çevre felaketine sebep oldu." dedi.

Muhenna, İsrail'in, belediyelerin ekipman ve çalışanlarına yönelik saldırıları nedeniyle gereken hizmeti veremediklerini ve gerçek ve tehlikeli bir kriz yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinliler Atık Sular Nedeniyle Çocuk Felci Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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