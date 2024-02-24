Gazze'deki Filistinliler İsrail'in zorlamasıyla yaralı atı kesti - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinliler İsrail'in zorlamasıyla yaralı atı kesti

Gazze\'deki Filistinliler İsrail\'in zorlamasıyla yaralı atı kesti

İsrail'in Gazze'yi abluka altına alarak saldırılarını sürdürmesi sonucu, tüketebilecekleri başka gıda bulamayan Filistinliler, yaralı bir atı ölmeden önce kesmek zorunda kaldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden oldu. Bölgeye yeterli yardım ulaştırılamadığı için açlıkla mücadele eden Filistinliler, büyük bir insanlık felaketiyle karşı karşıya.

24.02.2024 19:05
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İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki Filistinliler, tüketecek başka gıda ürünü bulamayınca, yemek için yaralı atı kesti.

İsrail'in abluka altına alarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde kıtlığa sürüklediği Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesi zorlu koşullara rağmen devam ediyor.

Sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Gazze'nin kuzeyinde ekmek dahi bulamayıp hayvan yemi tüketen Filistinliler, artık başka gıda ürünü bulamayınca, yaralı bir atı ölmeden önce kesti.

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinli öldürüldü, 69 bin 737 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.

İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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