Gazze'deki Hamad kasabasında yaşanan yıkım sonrası Gazzeliler umutsuz - Son Dakika
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Gazze'deki Hamad kasabasında yaşanan yıkım sonrası Gazzeliler umutsuz

Gazze\'deki Hamad kasabasında yaşanan yıkım sonrası Gazzeliler umutsuz

İsrail ordu kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Hamad kasabasında askeri operasyonların sona erdiğini duyurmasıyla, çok sayıda Gazzeli yersiz yurtsuz kalışlarına bir son vermek umuduyla evlerine geri döndü. Ancak karşılaştıkları manzara tüm umutlarını söndürdü. Hamad'daki binaların çoğu yıkıldı, ölen ve kaybolanların sayısı arttı. Gazzeliler, yaşanan yıkım sonrası umutsuz bir şekilde sokakta yaşamaya devam ediyor.

21.03.2024 12:51
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ÇEKİM TARİHİ: 19 Mart 2024

1. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Hamad kasabasından çeşitli görüntüler

5. SES 4 (Arapça): OM USAME EL-AZAZİ, Gazze sakini

İsrail ordu kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Hamad kasabasında askeri operasyonların sona erdiğini duyurmasıyla, çok sayıda Gazzeli yersiz yurtsuz kalışlarına bir son vermek umuduyla evlerine geri döndü. Ancak karşılaştıkları manzara tüm umutlarını söndürdü.

"Yeniden burada yaşayabilir miyim diye bakmak için geri döndüğümde dairemi yerle bir olmuş halde buldum. 7 çocuğum ve ben şu anda sokakta yaşıyor ve uyuyoruz. Daimi istikrarsızlık nedeniyle Gazze'de yaşamak çok zor."

"Hamad'daki binaların çoğu yıkıldı. Erkek kardeşim savaşın ilk günlerinde öldü. Diğer erkek kardeşim ise kayıp, belki de enkazın altında. Binaların neredeyse yüzde 70'i tamamen yıkıldı, diğerleri de ağır hasarlı."

"Harap olmuş bu yer bir zamanlar füze fırlatma alanı değil, bir parktı. Yıkılan bu binaların her birinde yaklaşık 22 ila 24 aile yaşıyordu. Öldürülen tüm bu siviller roket fırlatan teröristler miydi?"

SES 4 (Arapça): OM USAME EL-AZAZİ, Gazze sakini:

"Bu kasaba Han Yunus'taki ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki en güzel yerlerden biriydi. Yaşanan yıkımdan sonra şehir hüzne büründü ve artık hiçbir özelliği kalmadı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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