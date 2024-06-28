Gazze'deki Hastane Yakıt Eksikliği Nedeniyle Hizmet Dışı Kalacak - Son Dakika
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Gazze'deki Hastane Yakıt Eksikliği Nedeniyle Hizmet Dışı Kalacak

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, jeneratörlerin çalışması için yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde hizmet dışı kalacak. Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiye, yakıt gelmezse bebeklerin ve hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Kuzey Gazze ve Gazze kentlerinde sağlık sistemi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle minimum kapasiteyle çalışıyor. Açlık nedeniyle bölgede ciddi bir felaket yaşanabileceği uyarısı yapıldı ve uluslararası kuruluşlardan yardım talep edildi.

28.06.2024 20:55
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin, jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmaması sebebiyle birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağı bildirildi.

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde eğer yakıt gelmezse Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kalacağını ilan edeceğiz. Bu, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geliyor." dedi.

Ebu Safiye, Kuzey Gazze ve Gazze kentlerindeki sağlık sisteminin, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle minimum kapasiteyle çalıştığını söyledi.

Kuzey Gazze ve Gazze kentlerinde un dışında yiyecek bulunmadığına ve geçen günlerde yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye çok sayıda çocuğun getirildiğine işaret eden Ebu Safiye, açlık nedeniyle başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere bölgede ciddi bir felaket yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını bildirmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise şu ana kadar 33 Filistinlinin açlıktan öldüğü dile getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastane Yakıt Eksikliği Nedeniyle Hizmet Dışı Kalacak - Son Dakika

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