Gazze Hastanelerinde Yakıt Krizi! - Son Dakika
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Gazze Hastanelerinde Yakıt Krizi!

İsrail'in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan ve Endonezya hastanelerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabileceği bildirildi. Hastanelerde ayrıca tıbbi malzeme sıkıntısı da yaşanıyor.

09.09.2024 12:18
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İsrail'in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan ve Endonezya hastanelerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabileceği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yakıtın bittiği ve hastanenin 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastanede ciddi anlamda tıbbi malzeme sıkıntısı da yaşandığı vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde de benzer şekilde yakıt sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede ciddi anlamda yakıt sıkıntısı yaşandığını ve İsrail'in yakıt girişini engellemeyi sürdürmesi halinde hastanenin hizmet dışı kalacağını söyledi.

Sultan, ameliyathanenin durmaksızın çalıştığını, yoğun bakım ünitesinin kapasitesini aştığını sadece 10 hastanın entübe edilebildiğini ifade etti.

Sultan, hastanenin hizmet dışı kalması durumunda birçok hastanın hayatını kaybetme riski bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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