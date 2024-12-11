Gazze'deki Hastaneye Saldırılar Şiddetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Hastaneye Saldırılar Şiddetlendi

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne yoğun saldırılarda bulunarak durumu kötüleştiriyor.

11.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle hastanede durumun kötüye gittiği, su ve oksijen şebekesinin zarar gördüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldelerinde çeşitli noktalara yoğun bombardıman gerçekleştiriyor.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kuzey Gazze vilayeti çok kötü bir gece geçirdi. İsrail ordusu, Beyt Lahiya'nın cadde ve sokaklarında bomba yüklü robotlar kullandı. Saldırı sonucu şarapnel parçaları hastaneye isabet ederek su ve oksijen şebekesine zarar verdi." dedi.

Patlamalar nedeniyle hasta ve yaralıların büyük panik yaşadığını ifade eden Ebu Safiyye, durumun çok kötü olduğu, İsrail güçlerinin gelişigüzel saldırılarını sürdürdüğü bilgisini verdi.

Ebu Safiyye, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini söyledi.

DSÖ, İsrail ordusunun 7 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği yoğun bombardıman ve saldırılarda 33 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastaneye Saldırılar Şiddetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:37:13. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Hastaneye Saldırılar Şiddetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.