Gazze'deki Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 59 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 59 Bini Geçti

22.07.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 59,106'ya yükseldi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 59 bin 106'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 77 ölü ve 376 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 268 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 bin 470 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 106'ya, yaralıların sayısının 142 bin 511'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e ulaştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 59 Bini Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
Samsun’da işçiler ölümden döndü İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
20:25
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
20:22
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
20:16
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
20:15
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü
Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
20:00
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
19:37
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
19:19
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç
Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 15:06:34. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 59 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.