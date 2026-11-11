Gazze'deki hükümet, İsrail'in kış hazırlığı iddialarını yanıltıcı buldu

Gazze'deki hükümet, İsrail'in "bölgede kış mevsimine yönelik kapsamlı hazırlık planına katkı sağladığı" yönündeki açıklamalarıyla dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye girişini engellemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Gazze'deki hükümete bağlı Kış Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanlık Ofisinin "kış mevsimine yönelik kapsamlı hazırlık planına katkı ve koordinasyon sağlandığı, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin girişinin kolaylaştırıldığı" yönündeki iddialarına tepki gösterildi.

Açıklamada İsrail'in söz konusu iddialarının uluslararası kamuoyunu yanıltmayı ve Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felakete ilişkin hukuki ve ahlaki sorumluluğunu ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtildi.

İsrail'in yağmura dayanıklı çadırlar, ısı yalıtım malzemeleri, yağmur suyu tahliye pompaları ile sivil savunma ve belediye ekipmanlarının Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinliyi ilk yağışlarla birlikte yıpranmaya ve çökmeye başlayan eski çadırlarda yaşamaya mahkum ettiği vurgulandı.

İsrail bozulan imajını düzeltmeye çalışıyor

Gazze'ye girişine izin verilen malzemelerin ihtiyacın çok altında kaldığına dikkati çekilen açıklamada, bölgeye ulaştırılan ürünlerin İsrail'in uluslararası kamuoyundaki imajını düzeltmeye yönelik göstermelik adımlardan ibaret olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in ablukayı sürdürerek Gazze halkının barınma gibi en temel insani ihtiyaçlarını bir baskı aracına dönüştürdüğü kaydedildi.

Gazze'de kış mevsimiyle birlikte yaklaşan çevre ve sağlık felaketinin önlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "sınır kapılarının derhal ve koşulsuz açılması, inşaat ve barınma malzemeleri ile belediye hizmetleri için gerekli yakıtın girişinin sağlanması için İsrail'e ciddi baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle zorla yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner ev, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.