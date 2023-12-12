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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunu gazetecileri öldürmekle suçladı - Son Dakika
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunu gazetecileri öldürmekle suçladı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 86 gazeteciyi 'gerçekleri gizlemek amacıyla kasıtlı şekilde öldürmekle' suçladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, basın sendikalarına İsrail'in alıkoyduğu gazetecileri serbest bırakması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Gazze\'deki hükümet, İsrail ordusunu gazetecileri öldürmekle suçladı
12.12.2023 - 18:35,
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 86 gazeteciyi "gerçekleri gizlemek amacıyla kasıtlı şekilde öldürmekle" suçladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, basın sendikalarına İsrail'in alıkoyduğu gazetecileri serbest bırakması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşında, Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla 86 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun, gazetecileri hedef almasının "sahada görev yapan gazetecileri korkutup sessiz kalmaya zorlama girişimi" olarak değerlendirildiği açıklamada, Filistinli gazetecilerin, tüm cesareti ve kahramanlıklarıyla İsrail'in sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği suçların açığa çıkarılmasına benzeri görülmemiş katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail işgal ordusu, gazetecilere sahada haber yaparken yasal dokunulmazlık tanıyan tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri açık şekilde ihlal ederek Gazze'ye yönelik savaşı sırasında kimliği belirlenen 6 gazeteciyi alıkoydu."

İsrail'in Filistinli kadın ve çocuklara yönelik suçlarını açığa çıkarmada gazetecilerin rolünden söz edilen açıklamada, Filistin'in sesini duyuran gazetecilere, basın çalışanlarına ve aktivistlere büyük saygı duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'deki Filistin hükümetinin, İsrail'in hedef alma, öldürme, yaralama ve alıkoyma yoluyla gazetecilere yönelik işlediği suçları en şiddetli şekilde kınadığı aktarıldı.

Uluslararası basın kuruluşları ve sendikalara çağrı yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin Filistinli gazetecilere karşı işlediği suçların kınanması, cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde sorguya, işkenceye ve psikolojik baskıya maruz kalan tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için baskı yapılması" istendi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'de iki gazeteciyi daha öldürdüğü duyurulmuş ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısının 86'ya yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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