Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında üst düzey bir polisin hayatını kaybettiğini duyurdu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında Gazze Polis Komuta Konseyi Üyesi ve Narkotikle Mücadele Polisi Müdürü Tuğgeneral Ahmed el-Kudra'nın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Polis Komuta Konseyi Üyesi ve Narkotikle Mücadele Polisi Müdürü Tuğgeneral Ahmed el-Kudra, işgal devleti İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenlik alt yapısını kasıtlı olarak hedef aldığına, böylece kaos çıkarmaya çalıştığına dikkat çekilerek, İsrail'in güvenliği yok etme planında başarılı olamayacağı, Kudra'yı öldürerek de suçlar zincirine yeni bir halka eklediği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı ve Hamas'tan daha önce yapılan açıklamaya göre, İsrail, bu savaş süreci boyunca Gazze Şeridi'ndeki güvenlik teşkilatının liderlerini ve mensuplarını hedef alarak, kaos yaratmayı ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerinin acılarını derinleştirmeyi amaçlıyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.