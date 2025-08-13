Gazze'deki İnsani Kriz: Deniz Feneri Derneği Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki İnsani Kriz: Deniz Feneri Derneği Açıklama Yaptı

Gazze\'deki İnsani Kriz: Deniz Feneri Derneği Açıklama Yaptı
13.08.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Feneri Derneği, Gazze'deki insani durumu ve yaşanan krizleri aktardı, halk için yardımlarını sürdürüyor.

Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşananları anlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Deniz Feneri Derneğince düzenlenen basın toplantısında, derneğin Gazze Ofis Koordinatörü Filistinli Algorra ile görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Derneğin İl Temsilcisi Şenol Tiryaki, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Gazze'yi unutmadıklarını ve yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

Gazze'de yaşananları aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tiryaki, İsrail'in silahlarının ve bombalarının yetersiz kaldığı için "açlık silahı"nı kullandığını kaydetti.

Tiryaki, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak Gazzelilerin ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya görüntülü görüşme ile katılan Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra ise böyle toplantıların yalnız olmadıklarını hissettirdiği için onlara iyi geldiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan Gazze içeriklerinin gerçekte yaşananların küçük bir kısmı olduğuna değinen Algorra, "Katliamlar, saldırılar her gün devam ediyor. İşgalciler her şeyi hedef alıyorlar. Hastaneleri, evleri, okulları, mescitleri hedef alıyorlar. İsrail artık silahlarla yetinmiyor. Halkımızı aç bırakmaya çalışıyor. Maalesef halkımız kurşunlardan değil açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Algorra, Gazze'de yaklaşık 250 kişilik personelle çalıştıklarını kaydederek, "Çalıştığımız ortam o kadar tehlikeli ki. Ama bütün bunlara rağmen halkımızın yanında olmaya çalışacağız. Gazze'de her alanda her noktada ihtiyaç çok. Bu yüzden biz elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'daki ofisimizle iletişim halindeyiz. İsteklerimizi, ihtiyaçlarımızı her gün iletiyoruz. Devam etmek için o kadar zorlanıyoruz ki. Halkımıza destek vermek için büyük çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Gazze'de her alanda çalıştıklarını dile getiren Algorra, "En önemlisi Gazze'de açlık olduğu için sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 10 farklı noktada 10 aşevimiz var. Bu zor günlerde halkımız yemeye, içmeye muhtaç." dedi.

Algorra, Gazze'deki çocukların eğitimden uzak kalmamaları için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'deki bütün eğitim kurumlarını yıktı. Bizler bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 35 çadır okul kurduk. Bizim çadır okullarımızdan 4 binden fazla çocuk faydalanıyor. Bu çadırların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Her gün içme suyu dağıtıyoruz. Günde 15 ton su dağıtıyoruz. Yetim hamiliği konusunda çalışıyoruz. Bir hedef koyduk. Gazze'de yaklaşık 40 bin yetim var. Biz Deniz Feneri Derneği olarak 2 bin yetime sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Uluslararası, kocaeli, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Kriz: Deniz Feneri Derneği Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu Alişan Kürtçe şarkılarla coşturdu
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe’ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada Amca ile yeğenin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü Zelenskiy, Rusya ile savaşı sonlandırmak için 3 şart öne sürdü
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz’i sildi: Kan bağı menfaate yenildi Kadriye Deniz oğlu Özcan Deniz'i sildi: Kan bağı menfaate yenildi

21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na: Meğer kendinden korkarmış, o oylar CHP’ye verildi. Haram zıkkım olsun
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na: Meğer kendinden korkarmış, o oylar CHP'ye verildi. Haram zıkkım olsun
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:51
Kadıköy’de tarihi gece Tribünlerden dünya rekoru
Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
09:34
Turu getiren gol 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz
09:22
Mehmet Kasım Gülpınar ’’AK Parti’ye katılacak’’ iddialarına son noktayı koydu
Mehmet Kasım Gülpınar ''AK Parti'ye katılacak'' iddialarına son noktayı koydu
09:19
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
Metroda kadınların görüntülerini çeken sapık gözaltına alındı
09:16
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık
Mehmet Şef sinirlerine hakim olamadı: Kaç gündür susuyorum, yeter artık!
08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 21:46:54. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki İnsani Kriz: Deniz Feneri Derneği Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.