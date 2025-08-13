Gazze\'deki İnsani Kriz: Deniz Feneri Derneği Açıklama Yaptı

Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de yaşananları anlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Deniz Feneri Derneğince düzenlenen basın toplantısında, derneğin Gazze Ofis Koordinatörü Filistinli Algorra ile görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Derneğin İl Temsilcisi Şenol Tiryaki, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Gazze'yi unutmadıklarını ve yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

Gazze'de yaşananları aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tiryaki, İsrail'in silahlarının ve bombalarının yetersiz kaldığı için "açlık silahı"nı kullandığını kaydetti.

Tiryaki, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak Gazzelilerin ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya görüntülü görüşme ile katılan Deniz Feneri Derneği Gazze Ofis Koordinatörü Zarif Algorra ise böyle toplantıların yalnız olmadıklarını hissettirdiği için onlara iyi geldiğini belirtti.

Sosyal medyaya yansıyan Gazze içeriklerinin gerçekte yaşananların küçük bir kısmı olduğuna değinen Algorra, "Katliamlar, saldırılar her gün devam ediyor. İşgalciler her şeyi hedef alıyorlar. Hastaneleri, evleri, okulları, mescitleri hedef alıyorlar. İsrail artık silahlarla yetinmiyor. Halkımızı aç bırakmaya çalışıyor. Maalesef halkımız kurşunlardan değil açlıktan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Algorra, Gazze'de yaklaşık 250 kişilik personelle çalıştıklarını kaydederek, "Çalıştığımız ortam o kadar tehlikeli ki. Ama bütün bunlara rağmen halkımızın yanında olmaya çalışacağız. Gazze'de her alanda her noktada ihtiyaç çok. Bu yüzden biz elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'daki ofisimizle iletişim halindeyiz. İsteklerimizi, ihtiyaçlarımızı her gün iletiyoruz. Devam etmek için o kadar zorlanıyoruz ki. Halkımıza destek vermek için büyük çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Gazze'de her alanda çalıştıklarını dile getiren Algorra, "En önemlisi Gazze'de açlık olduğu için sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 10 farklı noktada 10 aşevimiz var. Bu zor günlerde halkımız yemeye, içmeye muhtaç." dedi.

Algorra, Gazze'deki çocukların eğitimden uzak kalmamaları için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail, Gazze'deki bütün eğitim kurumlarını yıktı. Bizler bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 35 çadır okul kurduk. Bizim çadır okullarımızdan 4 binden fazla çocuk faydalanıyor. Bu çadırların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Her gün içme suyu dağıtıyoruz. Günde 15 ton su dağıtıyoruz. Yetim hamiliği konusunda çalışıyoruz. Bir hedef koyduk. Gazze'de yaklaşık 40 bin yetim var. Biz Deniz Feneri Derneği olarak 2 bin yetime sahip çıkacağız."