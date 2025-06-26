Gazze'deki İnsani Yardım İddialarına Yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki İnsani Yardım İddialarına Yalanlama

26.06.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Aşiret İşleri Komitesi, İsrail'in insani yardımlara yönelik suçlamalarını reddetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Aşiret İşleri Yüksek Komitesi", güvenliğini sağladıkları insani yardımları Hamas'ın kontrol ettiği yönündeki İsrail'in iddialarını yalanladı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek "Gazze'deki aşiretler, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve bölgede kaosu yayma amaçlı iddialarını tamamen yalanlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "yardımların tamamen güvence altına alındığı, doğrudan gözetim altında olduğu ve sadece uluslararası örgütler aracılığıyla dağıtıldığı" kaydedildi.

Komite, "(Gazze'de yardım dağıtımı) Filistinli grupların bu iddialarla kesinlikle ilgisi yoktur ve yardım dağıtım süreci aşiretlerin çabalarıyla sürmektedir." diyerek yalanladı.

BM Güvenlik Konseyine çağrıda bulunan Komite, yardımların dağıtımının yerinde denetlenmesi ve şeffaf bir şekilde yardım yapıldığının anlaşılması için "acilen heyet gönderme" çağrısı yaptı.

Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın Filistinlinin insani yardım ihtiyacını vurgulayan komite, "Gazze Şeridi'ne giren yardımlar yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hastalar dahil bütün halkımızın ihtiyaçlarıyla karşılaştırıldığında okyanusta bir damla kadardır." ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün akşam "insani yardımları Hamas'ın kontrol ettiği" iddiasıyla "48 saat içerisinde plan geliştirilmesi" yönünde talimat vermişti.

İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 66 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Yardım İddialarına Yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
11:08
Korku filmini andıran görüntü Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:19:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki İnsani Yardım İddialarına Yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.