Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 38.153\'e yükseldi

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ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38.153'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre İsrail ordusu, son 24 saatte 55 kişiyi öldürdü ve 123 kişiyi yaraladı. Böylece Filistin-İsrail çatışmasının başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 38.153'e, yaralı sayısı ise 87.828'e ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV).