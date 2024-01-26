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Gazze'deki İsrail saldırılarından etkilenen kedilere veteriner kliniği - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarından etkilenen kedilere veteriner kliniği

İsrail'in aylardır süren saldırıları sonucunda yaralanan kedilere yardım etmek amacıyla Gazze Şeridi'nde bir veteriner hekim klinik oluşturdu. İsrail saldırıları nedeniyle bölgede güvenli bir yer olmadığını belirten veteriner hekim, zorlu yaşam koşullarına rağmen kedilere bakım ve tedavi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti. Ancak mama temininde yaşanan zorluklar ve yüksek fiyatlar nedeniyle kedilere yeterli beslenme sağlanamadığı belirtildi.

Gazze\'deki İsrail saldırılarından etkilenen kedilere veteriner kliniği
26.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:15
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İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde Filistinli veteriner hekim Aid Ebu Necim, Refah'taki evinin çatısında, saldırılarda yaralanan kedileri tedavi etmek için klinik oluşturdu.

Ebu Necim, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaralanan ya da sahiplerinin kaybından dolayı bir başına kalan kedilere elinden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Ebu Necim, "İsrail saldırıları, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Hayvanlar saldırılardan zarar görüyor, acı çekiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği bombardıman sonucu durumu ağır olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kedi yaralandı." dedi.

Ebu Necim, İsrail saldırıları nedeniyle bölgede güvenli bir yer olmadığını, zorla yerinden edilen binlerce Filistinlinin Refah kentine geldiğini ve kentin nüfusunun çok kalabalık olduğunu aktardı.

Kentteki zorlu yaşam koşulları ve İsrail saldırılarının dayattığı pek çok tehdide rağmen evcil hayvanlardan vazgeçmediğini söyleyen Ebu Necim, yerinden edilmiş çok sayıda kedinin de bakımını üstlenmeye çalıştığını ifade etti.

Yiyecek, su gibi temel ihtiyaçlarda ciddi zorluklar yaşandığını belirten Ebu Necim, "Maalesef çarşı-pazarda kedi maması yok. Kedisi olanlardan bu konuda yoğun talepler alıyoruz. Bu durum da bizi kediler için bir barınak kurmaya sevk etti." dedi.

Karaborsada nadiren bulunan kedi mamalarının ise fahiş fiyatlara satıldığını söyleyen Filistinli veteriner hekim, bu kliniği kurmakla, evcil hayvanlara basit de olsa bakım ve tedavi hizmeti vermeyi ve eldeki imkanlara çerçevesinde mama temin edilmesini hedeflediğini dile getirdi.

Ebu Necim, mama fiyatları çok pahalı olsa da kediler için almaya çalıştıklarını, barınaktaki kedilerin hayatta kalabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Savaş sonucunda Gazze'de kediler başta olmak üzere hayvanların maruz kaldığı zorluklar karşısında çok içerlediğini; ortaya çıkan manzaralar karşısında hüzünlendiğini ifade eden Ebu Necim, şu çağrıda bulundu:

"Mazlum canların kurtarılması için bu içler acısı durumu değiştirebilmeye muktedir olan tüm tarafların acilen müdahalede bulunmasını istiyorum. Bu çağrıyı onlarla güçlü bir iletişim kuran kedi sahiplerine yapıyorum."

Ebu Necim, kedi sahiplerinin bu canlara çok bağlı olduğunu zorunlu kalmadıkça onlardan ayrılamayacaklarına dikkati çekerek, böyle bir ayrılığın vuku bulmaması için çaba sarf ettiğini, ellerinden geldiği kadar kedilere ev sahipliği yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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