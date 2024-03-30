Gazze'deki İsrailli Esir Yakınları Ülke Genelinde Gösterilere Devam Edecek

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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv'de toplandıkları meydandaki gösterilerini sonlandırarak bundan sonra ülke genelinde sokaklara ineceklerini duyurdu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği platformdan yapılan açıklamada, ülke genelinde protesto gösterileri çağrısı yapıldı.

Tel Aviv'de toplandıkları "Esirler Meydanı" isimli mekanda bekleyişlerini sonlandıracaklarını duyuran İsrailli esirlerin yakınları, cumartesi akşamı Savunma Bakanlığı önüne buradan da kent merkezindeki Dizengoff Caddesi'ne yürüyeceklerini açıkladı.

İsrailli esirlerin yakınları, gelecek hafta da Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde toplanan esir yakınları adına Einav Zangauker, bildiri okudu.

Netanyahu'yu Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasında engel olarak gösteren İsrailli esir yakınları, "Netanyahu esirlere başka seçenek bırakmıyor. Teklifleri reddediyor, pozisyonunu sertleştiriyor, İsrail'in karşı teklif sunmasına engel oluyor. Bu da bir anlaşma sağlanmasını önlüyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun tutumunu "suç" diye niteleyen İsrailli esir yakınları, "Netanyahu'yu değiştirmekten başka çareleri kalmadığını, esir takası anlaşması için en hızlı çözümün bu olduğunu" vurguladı.

Esir yakınları, "çocuklarını kurtarmak için" Netanyahu'nun koalisyon ortaklarına kendilerine yardım etme çağrısı yaptı.

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası için dolaylı müzakerelerin yeni turu yarın Kahire'de başlayacak. Müzakerelere İsrail adına dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın katılacağı bildirildi.

Son turu Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştı.

BMGK'nin ateşkes kararı uygulanmıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) 25 Mart'ta Gazze'de ramazan ayında bir ateşkes kararı çıktı ancak İsrail bu kararı hiçe sayarak saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun saldırıları ve işgali gölgesinde, Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon Filistinlinin yaklaşık yüzde 90'ının evsiz, açlık, kıtlık karşısında yaşam mücadelesi verdiği insanlık felaketi devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor.

Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı ifade ediliyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.