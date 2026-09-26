Gazze'deki Medya Ofisi'ne göre Ekim 2023'ten beri saldırılarda 262 basın mensubu öldü - Son Dakika
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Gazze'deki Medya Ofisi'ne göre Ekim 2023'ten beri saldırılarda 262 basın mensubu öldü

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında 262 basın mensubunun öldüğünü, 433'ten fazlasının yaralandığını bildirdi. Açıklamaya göre 23 gazeteci halen tutuklu, 3 gazeteci kayıp, medya sektöründeki zarar 800 milyon doları aştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 262 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 433'ten fazlasının yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Eylül Filistinli Gazetecilerle Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, basın mensuplarının ve medya kuruluşlarının maruz kaldığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 262 basın mensubunun hayatını kaybettiğini, 433'ten fazlasının yaralandığını belirtildi.

Hayatını kaybeden basın mensuplarının 26'sının kadın olduğu, ayrıca 28 medya aktivistinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in 50 gazeteci ve medya çalışanını alıkoyduğu, bunlardan 23'ünün halen tutuklu olduğu, 3 gazetecinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Saldırılarda öldürülen gazetecilerin ailelerinden 32'sinin tüm fertleriyle yok edildiği, gazetecilere ait 53 evin tamamen veya kısmen yıkıldığı aktarıldı.

Medya sektöründeki zararın ilk belirlemelere göre 800 milyon doları aştığı belirtilen açıklamada, binaları yıkılan veya hasar gören 143 medya kuruluşunun faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Gazetecilerin hedef alınmasının sahadaki gelişmelerin aktarılmasını engellemeyi ve sivillere yönelik ihlalleri gizlemeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve basın örgütlerinden Filistinli gazetecilerin korunması, saldırıların soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması istendi.

Kaynak: AA
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