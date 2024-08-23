Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde Tıbbi Malzeme Kıtlığı - Son Dakika
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Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde Tıbbi Malzeme Kıtlığı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tıbbi malzemelerin eksikliği nedeniyle sağlık çalışanları kadın ve çocukları kurtarmaya odaklanmak zorunda kalıyor.

23.08.2024 01:46
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi savaş ve abluka nedeniyle tıbbi malzemelerde yaşanan kıtlığın sağlıkçıları, "Filistin ırkını korumak adına kadın ve çocukları kurtarmaya odaklanmaya zorladığı" belirtildi.

Nasır Hastanesi sözcüsü Muhammed Sakr düzenlediği basın toplantısında, uluslararası kurumlara ve dünyanın özgür insanlarına seslendi.

Sakr, hastanede ameliyathane ünitesinin durma noktasına geldiğini, cerrahi eldiven, önlük, gazlı bez ve diğer malzemelerin tükendiğini, not alacak kağıt bile bulamadıklarını söyledi.

"Cerrahi önlük, gazlı bez, termometre ve diğer malzemeler ne tür bir güvenlik tehdidi oluşturuyor ki bunların Gazze'ye girişi engelleniyor?" diye soran Sakr, "Sağlık çalışanları olarak tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Filistin ırkını korumak adına acil serviste kadın ve çocukları kurtarmaya odaklanmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Sakr, dünya üzerindeki özgür insanlardan, Filistin ırkını korumak adına gerekli tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde Tıbbi Malzeme Kıtlığı - Son Dakika

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