Gazze'deki Öğrenciler İzin Talep Etti

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GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de mahsur kalan onlarca Filistinli öğrenci salı günü protesto gösterisi düzenleyerek bölgeden ayrılmak ve yurtdışındaki öğrenimlerine devam etmek için izin verilmesi talebinde bulundu.

Uygulanan abluka ve devam eden savaş yüzünden 13 aydır Gazze Şeridi dışındaki üniversitelere gitmeleri ve kayıt olmaları engellenen öğrenciler, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin önünde toplanarak eğitimlerine devam hakkı için pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Ukrayna'da tıp eğitimi alırken bölgede mahsur kalan Ahmed Mansur, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Savaş hayatlarımızdan tam bir yılı çaldı ve bizler halen okuldaki arkadaşlarımıza katılmak için bekliyoruz" dedi.

22 yaşındaki Mansur, tüm hayatı boyunca hayalini kurduğu öğrenimini tamamlamak için Ukrayna'ya dönemezse geleceğini kaybetmekten korkuyor.

Gazze'deki Filistinli eğitim yetkililerine göre yaklaşık 1.500 öğrenci eğitimleri için bölgeden ayrılamıyor. İsrail ordusu, Refah kentine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında Mayıs ayından bu yana Gazzelilerin bölgeden çıkma ya da bölgeye geri dönmek için kullandığı kritik bir geçiş olan Refah sınır kapısını kapatmış durumda.