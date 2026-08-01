Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in ilaç depolarına saldırısıyla sağlık sisteminin çöküşü hızlandı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail'in Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine ait ilaç deposuna saldırısı sonrasında ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği sebebiyle "sağlık sisteminin çöküşünün hızlandığı" uyarısında bulundu.

Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesine ait ilaç depolarına saldırısı sonrasında ağır hasar oluştuğunu belirterek, saldırının sağlık sistemine etkisini değerlendirdi.

İsrail'in ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu depolara hava saldırısı yaptığını aktaran Burş, "Saldırılar artık sadece hastaları, sağlık ekipleri veya hastanelerle sınırlı değil, bugün ilaç depolarına kadar uzandı." dedi.

Burş, İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi bünyesindeki ilaç deposunu hedef alarak "tamamen imha ettiğini" vurguladı.

İlaç depolarına yapılan saldırının sağlık sisteminde ilaç ve tıbbi malzeme krizini derinleştirerek "sağlık sisteminin çöküşünü hızlandıracağı" uyarısında bulunan Burş, "İlaç deposunun hedef alınması, temel ilaçların yüzde 51, tıbbi ihtiyaç malzemelerinde yüzde 59 oranında eksiklik yaşandığı ve yedek parça eksikliği nedeniyle laboratuvar cihazlarının yüzde 22,5'inin kullanılamadığı bir zamanda gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Burş, İsrail'in ilaç depolarına saldırısını "hastanelerde hayati öneme sahip unsurlara doğrudan bir darbe" olarak değerlendirerek, "Bu soykırım sadece altyapıyı değil, aynı zamanda ilaçları, tedaviyi ve hayatta kalma imkanını da hedef alıyor." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, ilaç deposuna saldırısı

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesini bombalamıştı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunun hedef alındığı saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yanmış ve zarar görmüştü.

İsrail bombardımanı, vurulan ilaç deposunun yanı başındaki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yatan hastalar ve çadır kampı sakinleri arasında büyük bir paniğe yol açmıştı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.