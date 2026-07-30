Gazze'deki Saldırılar Devam Ediyor

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü, evlerini kaybedenlerin birçok kez yerinden edildiğini ve saldırılardan kurtulanların çadırlarıyla eşyalarını kaybettiğini belirtti.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'na İsrail'in düzenlediği saldırının ardından giden ve eşyalarını bulmaya çalışan Filistinliler, yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

Macide Zeharine, İsrail saldırısında çocuklarının evlerinin yıkıldığını aktararak, "Bir yere gitmeyelim, burayı düzenler çadır kurar ve yaşarız dedik. Bu şekilde birkaç ay oturduk. Gece saat 10'da gelip 'bölgeden çıkın' dediler, çocuklarımızı alıp kaçtık. Hiçbir şey alamadık, ne battaniye, ne yatak, ne de başka bir şey... Her şeyi olduğu gibi bıraktık." dedi.

Bölgedeki büyük yıkımı gösteren Zeharine, "Geri döndüğümüzde bu manzarayla karşılaştık. Çocuklara kıyafet yok, yatak yok, battaniye yok. Yiyeceklerimiz bile gördüğünüz gibi yerlerde." diye konuştu.

Filistinli kadın, "Ne yaptığımızı, ne suç işlediğimizi bilmiyoruz. Ne suç işledik de bu oldu? Neden insanlar gibi uyumamıza izin vermiyorlar? Çocuklarımız korkmaya, titremeye başladılar. Peki neden, suçumuz ne? Bizde füze mi var? Burası bir kamp; çocuklar, kadınlar var." şeklinde serzenişte bulundu.

Zeharine, "'Savaş bitti' diyorlar. Hayır, bitmedi! Bu bir yalan. Biz her gün yüz kere ölüyoruz! Her yer bombalanıyor. Saldırıların şiddetinden çocuklar parmaklarını kulaklarına sokmaya başladı. Bombalamadıkları hiçbir bölge yok." ifadelerini kullandı.

"Vallahi perişan olduk, yerimizden edilmekten perişan olduk"

İsrail'in saldırdığı bölgede yaşayan Abdurrahman Ramazan da dün uyumadan kısa süre önce bölgeyi boşaltmalarının istendiğini belirterek, "Neyi boşaltalım? Biz çadırlarda oturuyoruz. Çadır yani, ev, konut gibi bir şey değil ki. İnsanların çadırlardan çıkıp koştuğunu gördük, biz de koşanlarla birlikte koşmaya başladık. 10 dakika geçmedi ki bütün bloğu, bütün kampı yerle bir ettiler. Tam 36 çadır. Okula gidip gelen 6 masum çocuk. Bunlar ne yaptı, bunların suçu ne? Bu gece sokakta uyuduk. Bak eşyalarını, kıyafetlerini, çantalarını yıkıntılar arasından çıkarmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Saldırılara tepki gösteren Filistinli adam, "Vallahi perişan olduk, yerimizden edilmekten perişan olduk. Eşyalarımız gitti. Bu çadırı yeni kurmuştuk daha bir haftalıktı. Çadırı kurduğuma inanamamıştım, işte yine bombalandı." şeklinde konuştu.

Gazze'de herhangi bir rahatlamanın olmadığına vurgu yapan Ramazan, "Çocuklarımıza bakın, bu gece sokakta uyudular. Sığınacak yerleri yok, hiçbir şey yok. Çadır da gitti, nereye gideceğiz?" diye konuştu.

"Çadırı bıraktım, eşyaları bıraktım, her şeyi bıraktım ve kızlarımı aramaya başladım"

Faris ez-Zeharine de İsrail saldırısından önce bir hareketlilik gördüğünü aktararak, "Çadırın içindeydik. Aniden dışarıda, sokakta bir kargaşa sesi duydum. Hemen dışarı çıktım, insanların kaçtığını gördüm. Tahliye uyarısı var dediler. İnsanlar bize 'Buradan çıkın' diye ısrar etti." dedi.

Zeharine, 7 kişilik ailesinden kendisi, eşi ve büyük kızının çadırda olduğunu belirterek, "3 yaşındaki kızım ile yaklaşık 6-7 yaşlarındaki ablası birbirlerini kaybetti. Çadırı bıraktım, eşyaları bıraktım, her şeyi bıraktım ve kızlarımı aramaya başladım. Ne çadırla ilgilenebildim, ne çadırdan eşya alabildim, ne kızlarımı bulabildim. Hiç kimseyi bulamadım. Çok ama çok zor bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"Kimse 'savaş durdu' demesin. Bunların hepsi yalan üstüne yalan"

"Kimse 'savaş durdu' demesin. Bunların hepsi yalan üstüne yalan." diyen Zeharine, İsrail'in bölgedeki evlere yönelik saldırılarını anlattı.

Zeharine, "Bana ateşkes demesin kimse çünkü her yerde yerinden edilme var, sürgün var." dedi.

İsrail'in yıkıma uğrattığı kampta 35 ailenin bulunduğunu söyleyen Zeharine, "Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ailelerden, çocuklardan, kadınlardan oluşan bir kitle. Gece gelseydiniz, kadınlarımızın sokağın ortasında uyuduğunu görürdünüz." şeklinde konuştu.

Zeharine, gece boyu kalacak yer aradıklarını daha sonra akrabalarının kendilerine ulaştığını ve diğer yerinden edilen Filistinlilerin bölgede çadırlarını kaybedenleri ağırladığını aktardı.

ABD'nin de desteğini alan İsrail'in, Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılarında 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 173 binden fazla kişi yaralandı.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon Gazze'de 2 milyon kişi, çoğu birçok kez olmak üzere, yerinden edilirken, Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının neredeyse tamamı yerle bir oldu.