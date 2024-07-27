Gazze'deki saldırılar nedeniyle sağlık merkezleri hizmet dışı kaldı - Son Dakika
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Gazze'deki saldırılar nedeniyle sağlık merkezleri hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Han Yunus kentindeki birçok sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu. İsrail'in daha önce 'güvenli' olduğunu iddia ettiği bölgelerde gerçekleşen saldırılar, Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine neden oldu. Tıbbi ihtiyaçların arttığı belirtilen açıklamada, birçok hastanenin saldırılar nedeniyle hizmet veremez hale geldiği ve sağlık felaketinin habercisi olabileceği uyarısı yapıldı. Gazze'deki yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı zorluklar ve hijyen malzemelerine ulaşamama durumu, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Sağlık Bakanlığı, uluslararası kuruluşlardan hızlı ve acil müdahale talep etmektedir.

27.07.2024 16:07
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Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentinde İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde çok sayıda sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığına işaret edildi.

Tıbbi ihtiyaçların had safhaya ulaştığı belirtilen açıklamada, "Acil ihtiyaca rağmen Avrupa Hastanesi'nin yeniden hizmete alınması artık mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm zorluklara ve engellere rağmen hala faaliyet gösteren tek hastane olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin hizmet dışı kalma olasılığı konusunda uyarıda bulunulurken, bu durumun bir sağlık felaketinin habercisi olabileceği kaydedildi.

Sayıları artan yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı susuzluğun yanı sıra kanalizasyonun aktığı ve çöplerin biriktiği yerler arasında yaşam alanları kurulması, hijyen malzemelerine ulaşılamamasının, virüs, salgın hastalıklar ve çocuk felcinin yayılmasını tamamen elverişli hale getirdiği aktarıldı.

Bakanlık, ayakta kalmaya çalışan sağlık kuruluşlarının korunması, sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve gerekli ihtiyaçların temini için uluslararası kuruluşlara hızlı ve acil müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin son verilerine göre, yerinden edilme ve aşırı kalabalık nedeniyle 1 milyon 700 binden fazla yerinden edilmiş kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi, İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle temmuz ayının başında hizmet dışı kalmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki saldırılar nedeniyle sağlık merkezleri hizmet dışı kaldı - Son Dakika

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